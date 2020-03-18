«Разобраться с падежом скота». Новый министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко рассказал о задачах ведомства

Новости Беларуси. Сегодня, 18 марта, коллективу Министерства сельского хозяйства и продовольствия представили нового руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Президент на эту должность назначил Ивана Крупко. Решение было принято главой государства на совещании с Совмином, которое состоялось накануне (подробнее здесь).

Президент отметил: Минсельхозпроду необходим управленец с большим опытом работы. Иван Крупко два года был председателем Минского райисполкома, ранее возглавлял отрасль АПК на Несвижской земле, окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный университет и Академию управления при Президенте. Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам Уже сегодня новый министр обозначил задачи перед коллективом ведомства: предстоит серьезная практическая работа в агропромышленном комплексе по всем направлениям.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Что касается конкретных задач – разобраться с падежом скота. Вопрос стоит очень серьезный. Уже подвижки по месячной есть. Стартует посевная. Здесь тоже была поставлена конкретная задача – это использование энергонасыщенной техники, использование машино-тракторного парка. Я думаю, что службами гостехнадзора, службами района выстроится работа по ремонтам, по подходам к их хранению, содержанию техники и эксплуатации.