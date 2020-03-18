«Разобраться с падежом скота». Новый министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко рассказал о задачах ведомства
Новости Беларуси. Сегодня, 18 марта, коллективу Министерства сельского хозяйства и продовольствия представили нового руководителя ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, Президент на эту должность назначил Ивана Крупко. Решение было принято главой государства на совещании с Совмином, которое состоялось накануне (подробнее здесь).
Президент отметил: Минсельхозпроду необходим управленец с большим опытом работы. Иван Крупко два года был председателем Минского райисполкома, ранее возглавлял отрасль АПК на Несвижской земле, окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный университет и Академию управления при Президенте.
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Уже сегодня новый министр обозначил задачи перед коллективом ведомства: предстоит серьезная практическая работа в агропромышленном комплексе по всем направлениям.
Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Что касается конкретных задач – разобраться с падежом скота. Вопрос стоит очень серьезный. Уже подвижки по месячной есть. Стартует посевная.
Здесь тоже была поставлена конкретная задача – это использование энергонасыщенной техники, использование машино-тракторного парка. Я думаю, что службами гостехнадзора, службами района выстроится работа по ремонтам, по подходам к их хранению, содержанию техники и эксплуатации.
После знакомства с коллективом последовало двухчасовое совещание. Обсуждались основные задачи на 2020 год и будущую пятилетку. Основные вопросы коснулись структуры и технологических подходов в земледелии, учитывая разные климатические условия в регионах. Ставилась задача поднять на более высокий уровень крупнотоварные хозяйства и найти новые виды производств как в растениеводстве, так и в животноводстве.