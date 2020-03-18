Что будет с ценами на нефть и как скажутся мировые тенденции на экономике Беларуси?

Новости Беларуси. Многие сферы бизнеса терпят убытки в связи с пандемией COVID-19, падает и цена на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обеспечить стабильность и рост в таких условиях, и как тенденции в мировой экономике скажутся на Беларуси? Эти вопросы обсудили за круглым столом в рамках очередного заседания проекта «Экспертная среда».