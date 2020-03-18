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Что будет с ценами на нефть и как скажутся мировые тенденции на экономике Беларуси?

18 марта 2020 10:34
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Новости Беларуси. Многие сферы бизнеса терпят убытки в связи с пандемией COVID-19, падает и цена на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обеспечить стабильность и рост в таких условиях, и как тенденции в мировой экономике скажутся на Беларуси? Эти вопросы обсудили за круглым столом в рамках очередного заседания проекта «Экспертная среда».

Что будет с ценами на нефть и как скажутся мировые тенденции на экономике Беларуси? -1

Минск продолжает переговоры с альтернативными поставщиками нефти, однако рынок динамично меняется. Потому заключать крупные контракты по новым ценам и в новых условиях партнеры не спешат.

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Что будет с ценами на нефть и как скажутся мировые тенденции на экономике Беларуси? -4

Александр Тищенко, пресс-секретарь концерна «Белнефтехим»:
Ситуация с коронавирусом отражается только на объемах потребления. В данном случае многие процессы во всем мире приостановлены. Объемы потребления нефти, нефтепродуктов снижаются, поэтому естественно, что это отражается на ценовой политике.

Напомним, проект «Экспертная среда» каждую неделю собирает за круглым столом экспертов. На обсуждение выносят самые актуальные и животрепещущие темы.

Что будет с ценами на нефть и как скажутся мировые тенденции на экономике Беларуси? -7

# Международная политика # Экономика # Александр Тищенко # Фотофакт

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