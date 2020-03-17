Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно

Новости Беларуси. Экономические итоги года стали 17 марта главной темой совещания во Дворце Независимости, куда приехал практически весь состав правительства, руководство парламента, Администрации Президента и губернаторы – всего около 50 должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работать экономическому штабу в последнее время приходилось в непростых условиях, однако правительству все же удалось достичь роста доходов людей, удержать инфляцию, на треть увеличить ЗВР.

И все же Александр Лукашенко уверен: хвалиться особо нечем. Даже если есть динамика – цифры совсем небольшие. Медленно идет устранение ключевых проблем. Например, тема экспорта и поиска новых рынков, по мнению Президента, уже набила оскомину. Глава государства сделал целый ряд замечаний и не согласился с предложениями правительства по основным направлениям развития страны. Екатерина Жилянина с подробностями.

Екатерина Жилянина, корреспондент:

Экономический блок страны сегодня в очередной раз собрался во Дворце Независимости. Цель совещания у Президента – подвести итоги социально-экономического развития за год. Без купюр, ведь от объективной оценки достижений, как и от признания недоработок, зависит реализация планов.

Это своего рода промежуточная оценка работы правительства в нынешнем составе. Экзамен для исполнительной власти перед предстоящими выборами. Беларусь – страна с открытой экономикой. Новые реалии – нестабильные цены на нефть, скачки на валютном рынке, а теперь еще закрытые границы и карантин в странах-партнерах. В такие моменты как никогда очевидно: зависимость от внешней конъектуры хорошо бы свести к минимуму.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям. Александр Лукашенко: реагируем на любой шорох Так быть не должно. Мы все это должны видеть и учитывать, но это не должно быть не просто ориентиром, а главными тенденциями в нашей деятельности. Главными критериями наших поступков.

В копилку достижений можно отнести рост зарплат. Средняя по стране достигла 1240 рублей, у бюджетников – 993. Пенсии также поднимались несколько раз. Более того, с учетом низкой инфляции рост оказался рекордным за последние несколько лет. Правда, есть один существенный момент, на который внимание участников совещания обратил Президент. Производительность труда не растет необходимыми темпами.

Александр Лукашенко:

Не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и нашего Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и, главное, увеличении валового внутреннего продукта. Прирост на 1,2 %, мягко говоря, – очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса в которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу. Рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Тут у нас есть грамотные экономисты. Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?

Бюджет страны исполнили в 2019 году даже с лучшим результатом, чем рассчитывали. Это в том числе помогло обеспечить рекордно высокие золотовалютные резервы. Но сам ВВП вырос лишь на 1,2 %. Это не те темпы, которые позволят к 2025-му выйти на 100-миллиардный внутренний валовой продукт.

Промышленный сектор вызывает обеспокоенность. В сложившихся условиях нельзя допустить падения и загрузки складов. Традиционные секторы экономики должны быть ориентированы на высокорентабельную работу, создание высокотехнологичного конкурентного продукта.

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам Сельское хозяйство входит в новый сезон. Перед новым министром в том числе стоит задача не наступать на старые грабли. А именно – обеспечить в полном объеме заготовку кормов. От этого звена зависит в конечном итоге результат всего производственного цикла. Еще одна тревожная тема – падеж скота. До сих пор контролирующие органы фиксируют вопиющие факты.

Немало нареканий в строительной отрасли и ЖКХ. Прежде всего на эти сферы жалуются граждане в своих обращениях. Качество должно быть на особом контроле, тогда и не будет нареканий на возведенное и отремонтированное жилье. В общем, требования ужесточат. Подробно на совещании затронули строительство и ремонт дорог. И местных, и республиканского значения. Одна из важнейших транспортных артерий – М6. Александр Лукашенко планирует лично оценить ее реконструкцию.

Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике Качество продукции – ключевое требование для всех. Только с качественным товаром можно осваивать новые рынки. Экспорт по-прежнему входит в число невыполненных показателей. Над новыми поручениями предстоит работать правительству в ближайшее время. Ответственность по вертикали за премьер-министром и профильными вице-премьерами.

Александр Лукашенко: тема внешних рынков сбыта уже набила оскомину Александр Лукашенко:

Я требую, чтобы премьер-министр отдельно доложил, в чем причины и что делается, чтобы исправить такое положение. Сегодня это вопрос нашего выживания. И вновь наряду с экспортом стоит вопрос импортозамещения. Каждая позиция, которую страна вынуждена ввозить из-за рубежа, должна быть на счету. Максимум из возможного нужно производить на месте. Здесь за непринятие мер ответ держать предстоит министрам и губернаторам. Необходимо также выработать эффективный комплекс мер, стимулирующий государственный сектор. С учетом того, разумеется, что финансовая поддержка из бюджета в число эффективных стимулов давно не входит. Каждый бюджетный рубль на счету.