Прямой эфир

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно

17 марта 2020 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Экономические итоги года стали 17 марта главной темой совещания во Дворце Независимости, куда приехал практически весь состав правительства, руководство парламента, Администрации Президента и губернаторы – всего около 50 должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-1

Работать экономическому штабу в последнее время приходилось в непростых условиях, однако правительству все же удалось достичь роста доходов людей, удержать инфляцию, на треть увеличить ЗВР.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-4

И все же Александр Лукашенко уверен: хвалиться особо нечем. Даже если есть динамика – цифры совсем небольшие. Медленно идет устранение ключевых проблем. Например, тема экспорта и поиска новых рынков, по мнению Президента, уже набила оскомину. Глава государства сделал целый ряд замечаний и не согласился с предложениями правительства по основным направлениям развития страны.

Екатерина Жилянина с подробностями.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-7

Екатерина Жилянина, корреспондент:
Экономический блок страны сегодня в очередной раз собрался во Дворце Независимости. Цель совещания у Президента – подвести итоги социально-экономического развития за год. Без купюр, ведь от объективной оценки достижений, как и от признания недоработок, зависит реализация планов.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-10

Это своего рода промежуточная оценка работы правительства в нынешнем составе. Экзамен для исполнительной власти перед предстоящими выборами. Беларусь – страна с открытой экономикой. Новые реалии – нестабильные цены на нефть, скачки на валютном рынке, а теперь еще закрытые границы и карантин в странах-партнерах. В такие моменты как никогда очевидно: зависимость от внешней конъектуры хорошо бы свести к минимуму.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем, которые сдерживают возможности экономики, идет слишком медленно. Боюсь, что формально. Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям.

Александр Лукашенко: реагируем на любой шорох

Так быть не должно. Мы все это должны видеть и учитывать, но это не должно быть не просто ориентиром, а главными тенденциями в нашей деятельности. Главными критериями наших поступков.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-16

В копилку достижений можно отнести рост зарплат. Средняя по стране достигла 1240 рублей, у бюджетников – 993. Пенсии также поднимались несколько раз. Более того, с учетом низкой инфляции рост оказался рекордным за последние несколько лет. Правда, есть один существенный момент, на который внимание участников совещания обратил Президент. Производительность труда не растет необходимыми темпами.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-19

Александр Лукашенко:
Не достигнуты четыре из семи важнейших показателей, по которым оценивается эффективность деятельности правительства и нашего Национального банка. Речь идет о наращивании экспорта, притоке иностранных инвестиций, росте производительности труда и, главное, увеличении валового внутреннего продукта. Прирост на 1,2 %, мягко говоря, – очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса в которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу.

Рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда. Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Тут у нас есть грамотные экономисты. Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики?

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-22

Бюджет страны исполнили в 2019 году даже с лучшим результатом, чем рассчитывали. Это в том числе помогло обеспечить рекордно высокие золотовалютные резервы. Но сам ВВП вырос лишь на 1,2 %. Это не те темпы, которые позволят к 2025-му выйти на 100-миллиардный внутренний валовой продукт.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-25

Промышленный сектор вызывает обеспокоенность. В сложившихся условиях нельзя допустить падения и загрузки складов. Традиционные секторы экономики должны быть ориентированы на высокорентабельную работу, создание высокотехнологичного конкурентного продукта.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-28

Новый министр сельского хозяйства Беларуси: все области неплохо подготовились к весенне-полевым работам

Сельское хозяйство входит в новый сезон. Перед новым министром в том числе стоит задача не наступать на старые грабли. А именно – обеспечить в полном объеме заготовку кормов. От этого звена зависит в конечном итоге результат всего производственного цикла. Еще одна тревожная тема – падеж скота. До сих пор контролирующие органы фиксируют вопиющие факты.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-31

Немало нареканий в строительной отрасли и ЖКХ. Прежде всего на эти сферы жалуются граждане в своих обращениях. Качество должно быть на особом контроле, тогда и не будет нареканий на возведенное и отремонтированное жилье. В общем, требования ужесточат.

Подробно на совещании затронули строительство и ремонт дорог. И местных, и республиканского значения. Одна из важнейших транспортных артерий – М6. Александр Лукашенко планирует лично оценить ее реконструкцию.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-34

Валерий Бельский: ни главу государства, ни Администрацию не удовлетворяет положение вещей в нашей экономике

Качество продукции – ключевое требование для всех. Только с качественным товаром можно осваивать новые рынки. Экспорт по-прежнему входит в число невыполненных показателей. Над новыми поручениями предстоит работать правительству в ближайшее время. Ответственность по вертикали за премьер-министром и профильными вице-премьерами.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-37

Александр Лукашенко: тема внешних рынков сбыта уже набила оскомину

Александр Лукашенко:  
Я требую, чтобы премьер-министр отдельно доложил, в чем причины и что делается, чтобы исправить такое положение. Сегодня это вопрос нашего выживания.

И вновь наряду с экспортом стоит вопрос импортозамещения. Каждая позиция, которую страна вынуждена ввозить из-за рубежа, должна быть на счету. Максимум из возможного нужно производить на месте. Здесь за непринятие мер ответ держать предстоит министрам и губернаторам. Необходимо также выработать эффективный комплекс мер, стимулирующий государственный сектор. С учетом того, разумеется, что финансовая поддержка из бюджета в число эффективных стимулов давно не входит. Каждый бюджетный рубль на счету.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-40

Александр Лукашенко: эффективность работы, прежде всего госсектора, выше не стала

Александр Лукашенко:
Подавляющее большинство районов должны иметь более высокие темпы развития, чтобы в нашем обществе не возникало разделительных линий по уровню доходов и качеству жизни населения.

Национальному банку в целом удалось в 2019 году обеспечить финансовую и ценовую стабильность, но предстоит сосредоточиться на задачах экономики. В ближайшее время определятся с программой социально-экономического развития на следующую пятилетку. Впрочем, это тема отдельного совещания.

Александр Лукашенко: больше всего меня настораживает, что устранение ключевых проблем идёт слишком медленно-43

# Экономическая рубрика # Экономика # Екатерина Жилянина # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков
17 марта 2020 16:54

«Сутки уже стою, ровно сутки». Из-за карантинных мер от Литвы на границе скопились большие очереди грузовиков

Новости экономики за 17.03.2020
17 марта 2020 14:59

Новости экономики за 17.03.2020

Совет ЕЭК обнулил таможенную пошлину на электромобили
17 марта 2020 14:57

Совет ЕЭК обнулил таможенную пошлину на электромобили