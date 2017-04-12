Раскрепощение деловой инициативы: пакет документов об упрощении ведения бизнеса вынесен на общественное обсуждение

Новости Беларуси. Упросить ведение бизнеса и усовершенствовать контроль. По какому пути будет дальше развиваться деловая инициатива в нашей стране, теперь может решить каждый. Соответствующий пакет документов вынесен на общественное обсуждение. Эта инициатива главы государства.

С проектом можно ознакомиться на Национальном правовом портале. Так, среди новаций – упрощение процедуры открытия и ведения своего дела, отмена плановых проверок. Также предлагается создать институт налоговых консультантов, которые избавят бизнесмена от необходимости вникать во все тонкости налогового законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как более эффективно возделывать бизнес-почву, в нашей стране задумались уже достаточно давно. После «Большого разговора с Президентом» в начале февраля этого года была создана специальная рабочая группа, в которую вошли не только эксперты из госорганов, но и бизнесмены. Специалисты посетили около сотни предприятий, изучали зарубежный опыт, открыли обсуждение в Интернете, которое принесло более 200 предложений. Одним словом, работу провели масштабную и основательную. В результате создали комплект новых документов.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства:

Никто не будет вмешиваться в работу, экономическую деятельность, и субъект будет заниматься своим делом – это очень важно. Он не будет отвлекаться на всевозможные проверки, разрешения, согласования и т.д. Это все будет значительно минимизировано.

Новый законопроект вынесли на общественное обсуждение. С такой инициативой выступил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Документы уже появились на Национальном правовом портале, где каждый сможет оставить свое предложение. Общественное обсуждение продлится месяц. Кстати, как изменится жизнь предпринимателей, глава государства высказался накануне, посещая Гомельскую область.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В ближайшее время мы примем революционное решение по предпринимательству, по бизнесу. Мы вообще раскрепостим и этот бизнес, который в «Речицадреве», и маленький бизнес. Пришел, заявление оставил, что хочешь заниматься этим делом, в налоговой инспекции зарегистрировался и пошел работать. Пожарные, санстанция – все до минимума будет сокращено. Главное – это жизнь людей. Мы дадим все права руководителю «Речицадрева», но, не бай бог, случится, как на сахарном заводе (произошел взрыв, люди погибли), так иди на голгофу, отвечай. Мы тебе мешать не будем, но ответственность будешь нести ты.

Согласно новому законодательству бизнесмены получили зеленый свет практически во всех сферах. Во-первых, до минимума упростили регистрацию бизнеса. Собственнику достаточно всего лишь уведомить органы власти, что он хочет открыть, к примеру, кафе. Согласование режима работы, схемы расположения предприятия – все это осталось в прошлом. Снизится и налоговая нагрузка. На 2 года в Беларуси введут запрет на появление новых пошлин и рост налоговой ставки.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Появится и институт налоговых консультантов. Это посредник между налоговой службой и бизнесом, который будет нести ответственность за полноту уплаты налогов, их правильность и избавит собственно бизнесмена от необходимости вникать в тонкости налогообложения.

Пожалуй, одно из самых существенных нововведений – мораторий на проверки до 2018 года. А чтобы провести выборочную инспекцию, нужны значительные основания. Протоколы, карающие рублем, остались в прошлом. Сейчас проверяющие взяли на вооружение слово. Ведь, как отмечает министр, нарушения – часто результат элементарного незнания. Настоящий налоговый карт-бланш получили и бизнесмены на периферии.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Малые города до 20 тысяч населения – предлагается ввести специальный налоговый режим: одна базовая величина на каждый объект. И предложить льготы: использование помещение не по назначению, использование возможности покупки недвижимости без аукциона по рыночной стоимости. Это создаст не только рабочие места, но и даст возможность людям поверить в себя.

Что касается требований, пожарных и санитарных, то они тоже сведены к минимуму. По новому законодательству, контролеры не могут закрыть производство. Всего лишь рекомендовать. Безопасность полностью на совести руководителя. При таком раскладе специалисты готовы оказать помощь в организации работы.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Готовы на договорной основе организовывать обучение специалистов любого предприятия, организации, в том числе и бизнеса. Тех специалистов, которые занимаются вопросами обеспечения пожарной безопасности.

Все изменения собраны в декрете президента и нескольких указах. Как отмечают эксперты, нововведения должны принести экономический и, что немаловажно, социальный эффект уже в обозримом будущем. Но расслабляться не стоит. Ведь вместе со многими льготами возрастает и ответственность руководителя за нормальную работу предприятия.