Новости экономики за 11.04.2017

ЗАДАЧИ НАЦБАНКА Но у Национального банка свои рычаги влияния на экономику. Во-первых, ставка рефинансирования, благодаря снижению которой кредиты становятся дешевле и для фирм, и для простых людей.

Таким образом, центральный банк в целом вносит свой вклад в благосостояние каждого. Напрямую вмешиваться в регулирование ведомство не имеет права, для этого есть Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

ЭКОНОМИТЬ НА УСЛУГАХ Сэкономить на коммунальных услугах помогут в одном из районов столицы.

На сайте ЖКХ разместили список платных сервисов по нескольким жилищным управлениям.

Таким образом, люди сами могут выбрать подрядчика, независимо от территории, на которой расположен дом. Цены отличаются незначительно, но в совокупности разница платежей положительно скажется на бюджете каждой семьи.

СТОП ИНФЛЯЦИИ

Инфляционные ожидания оказались завышенными – белорусский рубль крепко держит свои позиции, а вместе с ним и постоянство на ценниках в магазинах.

По данным Белстата, инфляция в марте составила всего 0,3%,

а цены на продовольственные товары стали чуть ниже – на 0,1%. Кстати, тарифы на интернет до конца 2017 года повышать не планируется.

В планах правительства – не допустить превышение порога инфляции в 9%.

ТОПОВЫЕ ВАКАНСИИ

На рынке труда рекордные по зарплате вакансии предлагаются в Минске, Могилеве и Гомельской области. Так, одна из организаций столицы готова заплатить заместителю директора 10 тысяч рублей. Похожая позиция есть в городе на Днепре – 7 тысяч в месяц. Около 6 тысяч предлагают пилоту, командиру воздушного судна и инженеру – программисту.