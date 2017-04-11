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Беларусь и Венгрия намерены разводить крупный рогатый скот с улучшенной генетикой

11 апреля 2017 10:59
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Новости Беларуси. Фармацевтика и сельское хозяйство. Беларусь и Венгрия намерены реализовать сразу несколько крупных проектов. В Минске 11 апреля проходит совместный бизнес-форум. В нем участвуют представители десятка крупнейших компаний.

Гости из Будапешта заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими предпринимателями. Один из самых многообещающих проектов – в сфере сельского хозяйства. Речь о разведении крупного рогатого скота с улучшенной генетикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Венгрия намерены разводить крупный рогатый скот с улучшенной генетикой-1

Йозеф Ковач, директор департамента развития экономических отношений со странами СНГ Торгово-промышленной палаты Будапешта:
По крупному рогатому хотим привезти хороших венгерских генетиков и размножать здесь, потому что спрос на них в странах СНГ и России довольно большой. Можно их здесь выращивать.

Отметим, что в обозримом будущем многие предприятия двух стран рассчитывают организовать полноценную промышленную кооперацию. Это, несомненно, придаст импульс развитию взаимного товарооборота. Сейчас он составляет почти 200 миллионов долларов в год.

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Венгрия

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