Беларусь и Венгрия намерены разводить крупный рогатый скот с улучшенной генетикой

Новости Беларуси. Фармацевтика и сельское хозяйство. Беларусь и Венгрия намерены реализовать сразу несколько крупных проектов. В Минске 11 апреля проходит совместный бизнес-форум. В нем участвуют представители десятка крупнейших компаний.

Гости из Будапешта заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими предпринимателями. Один из самых многообещающих проектов – в сфере сельского хозяйства. Речь о разведении крупного рогатого скота с улучшенной генетикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.