Беларусь и Венгрия намерены разводить крупный рогатый скот с улучшенной генетикой

Новости Беларуси. Фармацевтика и сельское хозяйство. Беларусь и Венгрия намерены реализовать сразу несколько крупных проектов. В Минске 11 апреля проходит совместный бизнес-форум. В нем участвуют представители десятка крупнейших компаний.
Гости из Будапешта заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими предпринимателями. Один из самых многообещающих проектов – в сфере сельского хозяйства. Речь о разведении крупного рогатого скота с улучшенной генетикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Йозеф Ковач, директор департамента развития экономических отношений со странами СНГ Торгово-промышленной палаты Будапешта:
По крупному рогатому хотим привезти хороших венгерских генетиков и размножать здесь, потому что спрос на них в странах СНГ и России довольно большой. Можно их здесь выращивать.
Отметим, что в обозримом будущем многие предприятия двух стран рассчитывают организовать полноценную промышленную кооперацию. Это, несомненно, придаст импульс развитию взаимного товарооборота. Сейчас он составляет почти 200 миллионов долларов в год.