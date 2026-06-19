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Новости по тегу #Ядвига Пилюк

В Беларуси увеличивают посевные площади рапса
19 июня 2026 11:08

В Беларуси увеличивают посевные площади рапса

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры
15 февраля 2026 17:58

Этот сорт рапса станет аграрным блокбастером! Какие новинки готовят белорусские селекционеры

Лукашенко о заготовке корма: если сделать всё как следует, получится корм со стопроцентной сохранностью
08 августа 2025 13:32

Лукашенко о заготовке корма: если сделать всё как следует, получится корм со стопроцентной сохранностью

«Спрос на рапсовое масло колоссальный». Лукашенко рассказали, как ещё можно использовать рапс
09 февраля 2023 17:07

«Спрос на рапсовое масло колоссальный». Лукашенко рассказали, как ещё можно использовать рапс

«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений
28 февраля 2021 17:58

«Рапс занимает 99% среди масличных культур». Посмотрите, как белорусские учёные выводят новые сорта растений