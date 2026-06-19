Новости по тегу #Ядвига Пилюк

Эта культура стала неотъемлемой частью АПК. Нюансы возделывания масляничных в стране обсудили на Международной научной конференции, которая прошла в Жодино на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию.
Новый сорт рапса «Орлан» по заверениям ученых станет аграрным блокбастером – все для этого есть. Во-первых, прокачали устойчивость растения: теперь рапсу не страшны ни морозы, ни засушливая погода, ни специфические заболевания. Урожайность – больше, масличность – выше.
Сегодня Президенту также доложили о ходе жатвы – 2025. Аграрии уже перешагнули четырехмиллионный рубеж. Лидер уборочной – Брестская область. Там намолотили уже свой первый миллион зерна.
07 октября 2026 06:00
07 октября 2026 05:45
07 октября 2026 05:32
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33