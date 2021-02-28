Невероятная подлость. Кому выгодно закрыть выход «Беларуськалию» на мировой рынок?
Новости Беларуси. О невероятной подлости тех, кто называет себя радетелями за народ. Беглые оппозиционеры организовали кампанию давления на норвежского поставщика калийных удобрений Yara, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
Они требуют, чтобы фирма прекратила сотрудничество с нашим гигантом – «Беларуськалием». В сети они раскручивают уже привычные карусели по сбору подписей, однако все прекрасно понимают, что они фейковые. Но вот уровень цинизма тех, кто это делает, поражает.
Напомним, что «Беларуськалий» – градообразующее предприятие для стотысячного Солигорска. Тяжелейший путь на мировые рынки прокладывало своим титаническим трудом не одно поколение шахтеров. В случае потери ниши нас мгновенно потеснят конкуренты и на прежний уровень мы не вернемся никогда – это элементарные законы мировой рыночной экономики.
Стоит также напомнить, что «Беларуськалий» – это еще и социальная ответственность: на балансе у предприятия школы, детские сады, больницы, поликлиники и сельхозпредприятия.
Так что абсурдные требования беглых выглядят просто как циничное предательство собственного народа в интересах конкурентов. Как еще объяснить такое упорное желание сделать жизнь белорусов хуже и беднее?