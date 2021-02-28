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Невероятная подлость. Кому выгодно закрыть выход «Беларуськалию» на мировой рынок?

28 февраля 2021 17:23
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Новости Беларуси. О невероятной подлости тех, кто называет себя радетелями за народ. Беглые оппозиционеры организовали кампанию давления на норвежского поставщика калийных удобрений Yara, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ: 
Они требуют, чтобы фирма прекратила сотрудничество с нашим гигантом – «Беларуськалием». В сети они раскручивают уже привычные карусели по сбору подписей, однако все прекрасно понимают, что они фейковые. Но вот уровень цинизма тех, кто это делает, поражает.

Невероятная подлость. Кому выгодно закрыть выход «Беларуськалию» на мировой рынок? -1

Напомним, что «Беларуськалий» – градообразующее предприятие для стотысячного Солигорска. Тяжелейший путь на мировые рынки прокладывало своим титаническим трудом не одно поколение шахтеров. В случае потери ниши нас мгновенно потеснят конкуренты и на прежний уровень мы не вернемся никогда – это элементарные законы мировой рыночной экономики.

Стоит также напомнить, что «Беларуськалий» – это еще и социальная ответственность: на балансе у предприятия школы, детские сады, больницы, поликлиники и сельхозпредприятия.

Невероятная подлость. Кому выгодно закрыть выход «Беларуськалию» на мировой рынок? -4

Так что абсурдные требования беглых выглядят просто как циничное предательство собственного народа в интересах конкурентов. Как еще объяснить такое упорное желание сделать жизнь белорусов хуже и беднее?

# Предприятия Беларуси # Экономика # Игорь Позняк # Фотофакт

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