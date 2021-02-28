Невероятная подлость. Кому выгодно закрыть выход «Беларуськалию» на мировой рынок?

Новости Беларуси. О невероятной подлости тех, кто называет себя радетелями за народ. Беглые оппозиционеры организовали кампанию давления на норвежского поставщика калийных удобрений Yara, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Они требуют, чтобы фирма прекратила сотрудничество с нашим гигантом – «Беларуськалием». В сети они раскручивают уже привычные карусели по сбору подписей, однако все прекрасно понимают, что они фейковые. Но вот уровень цинизма тех, кто это делает, поражает.