Прямиком из Поднебесной. Грузовой состав открыл новый логистический маршрут из Китая в Беларусь

Новости Беларуси. Почти 10 тысяч километров в пути. В Минск прибыл первый контейнерный поезд из Шицзячжуана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его 21 июня встречали на станции Колядичи. Грузовой состав открыл новый логистический маршрут из провинции Хэбэй. Путь из Поднебесной занял 14 дней.

Планируется, что поезд будет курсировать из Китая в Беларусь еженедельно. А в обратном направлении – два раза в месяц. Его выгода очевидна. Доставка товаров, по сравнению с авиатранспортом, обходится в 10 раз дешевле.



Игорь Шилов, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги:

Уже 12 провинций сотрудничают с Белорусской железной дорогой. По вопросам перевозки грузов из Китая в Европу и из Европы в Китай. В том числе и в Республику Беларусь. Созданы Белорусской железной дорогой и нашими партнерами все возможные условия для развития бизнеса двух стран.