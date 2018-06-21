Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю

Новости Беларуси. Почти 10 тысяч километров в пути. В Минск прибыл первый контейнерный поезд из китайской провинции Хэбэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его 21 июня встречали на станции Колядичи. Грузовой состав в первый раз прошел новый маршрут из Поднебесной. Планируется, что поезд будет курсировать из Китая в Беларусь еженедельно. Дмитрий Боярович, СТВ:

Прибытие контейнерного поезда из Шицзячжуана в Минск – событие знаковое. Хэбэй стала 13 провинцией Китая, откуда осуществляются грузоперевозки в и через нашу страну. Поэтому состав встречали торжественно.

Точно по расписанию. Контейнерный поезд прибыл на станцию Колядичи в 10 утра. С виду обычный состав – лишь с пометкой на китайском языке – неслучайно встречали десятки человек. По сути, он открывает новую веху в развитии совместных с Китаем грузоперевозок.

Прямиком из Поднебесной. Грузовой состав открыл новый логистический маршрут из Китая в Беларусь Большинство товаров в поезде – промышленные. В том числе – и для строительства «Великого камня». К слову, их уже направили в индустриальный парк. В перспективе контейнеры из Шицзячжуана могут доставляться через Беларусь в Европу и Прибалтику. Всего Беларусь до конца 2018 года пропустит 4 тысячи контейнерных составов из Поднебесной в Европу и обратно.

Евгений Усенков, генеральный директор государственного предприятия «БТЛЦ»:

По сравнению с авиатранспортом – в 10 раз дешевле. На сегодняшний день такой поезд пришел через 14 дней. А если ехать через море – порт Клайпеды – то срок увеличивается в 3-4 раза.

Шицзячжуан – один из важнейших центров торговли в Северном Китае. Его население – почти 10 миллионов человек. А экспорт города в страны, находящиеся в рамках «Одного пояса и одного пути», исчисляется миллиардами долларов. Увеличиваясь ежегодно.