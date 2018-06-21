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Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю

21 июня 2018 16:44
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Новости Беларуси. Почти 10 тысяч километров в пути. В Минск прибыл первый контейнерный поезд из китайской провинции Хэбэй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-1

Его 21 июня встречали на станции Колядичи. Грузовой состав в первый раз прошел новый маршрут из Поднебесной. Планируется, что поезд будет курсировать из Китая в Беларусь еженедельно.

Дмитрий Боярович, СТВ:
Прибытие контейнерного поезда из Шицзячжуана в Минск – событие знаковое. Хэбэй стала 13 провинцией Китая, откуда осуществляются грузоперевозки в и через нашу страну. Поэтому состав встречали торжественно.

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-4

Точно по расписанию. Контейнерный поезд прибыл на станцию Колядичи в 10 утра. С виду обычный состав – лишь с пометкой на китайском языке – неслучайно встречали десятки человек. По сути, он открывает новую веху в развитии совместных с Китаем грузоперевозок.

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-7

Прямиком из Поднебесной. Грузовой состав открыл новый логистический маршрут из Китая в Беларусь

Большинство товаров в поезде – промышленные. В том числе – и для строительства «Великого камня». К слову, их уже направили в индустриальный парк. В перспективе контейнеры из Шицзячжуана могут доставляться через Беларусь в Европу и Прибалтику. Всего Беларусь до конца 2018 года пропустит 4 тысячи контейнерных составов из Поднебесной в Европу и обратно.

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-10

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-12

Евгений Усенков, генеральный директор государственного предприятия «БТЛЦ»:
По сравнению с авиатранспортом – в 10 раз дешевле. На сегодняшний день такой поезд пришел через 14 дней. А если ехать через море – порт Клайпеды – то срок увеличивается в 3-4 раза.

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-15

Шицзячжуан – один из важнейших центров торговли в Северном Китае. Его население – почти 10 миллионов человек. А экспорт города в страны, находящиеся в рамках «Одного пояса и одного пути», исчисляется миллиардами долларов. Увеличиваясь ежегодно.

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-18

Точно по расписанию: контейнерный поезд из Шицзячжуаня в Минск планируют отправлять каждую неделю-20

Дмитрий Боярович, СТВ:
Планируется, что контейнерный поезд «Шицзячжуань – Минск» будет курсировать в Беларусь каждую неделю. А в обратном направлении – два раза в месяц. Однако не исключено, что частота рейсов вырастет. Бизнес проявляет все больший интерес к маршруту.

# Беларусь-Китай # Экономика # Евгений Усенков # Фотофакт

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