Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?

Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.

О перспективах сотрудничества говорили и на бизнес-форуме «Беларусь – Никарагуа». Наши предприятия провели презентации возможных направлений двустороннего сотрудничества.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Здесь была подобрана интересная команда именно тех, кому интересна Беларусь, тех, которые хотят и могут что-то предложить интересное для нас. И, безусловно, заинтересован в той или иной мере по продукции. Купить либо каким-то образом получить белорусскую продукцию для продвижения на никарагуанском рынке.

Безусловно, Беларусь не собирается останавливаться на достигнутом. В планах рассмотреть создание производств белорусской техники в Никарагуа. И эта не игра в одни ворота. Манагуа тоже есть что предложить.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Никарагуанская сторона готова предоставить и часть своих водных земель, и часть сельскохозяйственных земель для того, чтобы белорусские компании могли выращивать сельскохозяйственную продукцию и потом ее экспортировать в другие страны мира.

С Никарагуа у нас не только прочные экономические связи, но и культурные. На сцене Национального театра имени Рубена Дарио впервые выступили белорусские и никарагуанские артисты. Такая коллаборация стала возможной благодаря подписанному меморандуму о двустороннем сотрудничестве между Большим театром Беларуси, Национальным театром Никарагуа и фондом Incanto. Результат оправдал ожидания. Подпевал весь зал.