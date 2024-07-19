Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?

Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.
Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.
О перспективах сотрудничества говорили и на бизнес-форуме «Беларусь – Никарагуа». Наши предприятия провели презентации возможных направлений двустороннего сотрудничества.
Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Здесь была подобрана интересная команда именно тех, кому интересна Беларусь, тех, которые хотят и могут что-то предложить интересное для нас. И, безусловно, заинтересован в той или иной мере по продукции. Купить либо каким-то образом получить белорусскую продукцию для продвижения на никарагуанском рынке.
Безусловно, Беларусь не собирается останавливаться на достигнутом. В планах рассмотреть создание производств белорусской техники в Никарагуа. И эта не игра в одни ворота. Манагуа тоже есть что предложить.
Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Никарагуанская сторона готова предоставить и часть своих водных земель, и часть сельскохозяйственных земель для того, чтобы белорусские компании могли выращивать сельскохозяйственную продукцию и потом ее экспортировать в другие страны мира.
С Никарагуа у нас не только прочные экономические связи, но и культурные. На сцене Национального театра имени Рубена Дарио впервые выступили белорусские и никарагуанские артисты.
Такая коллаборация стала возможной благодаря подписанному меморандуму о двустороннем сотрудничестве между Большим театром Беларуси, Национальным театром Никарагуа и фондом Incanto. Результат оправдал ожидания. Подпевал весь зал.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Как только наступает взаимодействие, связанное с гуманитарными процессами, с взаимопониманием, с эмоциями, с переживаниями очень серьезных событий и радостных, и трагических вместе, мне кажется, тогда все вопросы, связанные с экономикой, политикой, будут решаться достаточно легко.
В эти дни Никарагуа отмечает один из главных праздников страны – 45-летие Сандинистской Революции. Белорусская делегация в стороне не останется и тоже примет участие в праздничных мероприятиях.
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