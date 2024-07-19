Прямой эфир

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?

19 июля 2024 19:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?-1

О перспективах сотрудничества говорили и на бизнес-форуме «Беларусь – Никарагуа». Наши предприятия провели презентации возможных направлений двустороннего сотрудничества.

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?-4

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Здесь была подобрана интересная команда именно тех, кому интересна Беларусь, тех, которые хотят и могут что-то предложить интересное для нас. И, безусловно, заинтересован в той или иной мере по продукции. Купить либо каким-то образом получить белорусскую продукцию для продвижения на никарагуанском рынке.

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?-7

Безусловно, Беларусь не собирается останавливаться на достигнутом. В планах рассмотреть создание производств белорусской техники в Никарагуа. И эта не игра в одни ворота. Манагуа тоже есть что предложить.

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?-10

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Никарагуанская сторона готова предоставить и часть своих водных земель, и часть сельскохозяйственных земель для того, чтобы белорусские компании могли выращивать сельскохозяйственную продукцию и потом ее экспортировать в другие страны мира.

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?-13

С Никарагуа у нас не только прочные экономические связи, но и культурные. На сцене Национального театра имени Рубена Дарио впервые выступили белорусские и никарагуанские артисты.

Такая коллаборация стала возможной благодаря подписанному меморандуму о двустороннем сотрудничестве между Большим театром Беларуси, Национальным театром Никарагуа и фондом Incanto. Результат оправдал ожидания. Подпевал весь зал.

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?-16

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Как только наступает взаимодействие, связанное с гуманитарными процессами, с взаимопониманием, с эмоциями, с переживаниями очень серьезных событий и радостных, и трагических вместе, мне кажется, тогда все вопросы, связанные с экономикой, политикой, будут решаться достаточно легко.

Подпевал весь зал – чем завершился официальный визит Романа Головченко в Никарагуа?-19

В эти дни Никарагуа отмечает один из главных праздников страны – 45-летие Сандинистской Революции. Белорусская делегация в стороне не останется и тоже примет участие в праздничных мероприятиях.

Читайте также:

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа

Беларусь и Никарагуа подписали контракты на сумму более 85 млн долларов

Контракт на рекордную сумму – какими цифрами удивляют договорённости Беларуси и Никарагуа?

# Международное сотрудничество # Экономика # Глеб Прокофьев

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа
19 июля 2024 19:06

Белорусская техника будет задействована в 120 муниципалитетах Никарагуа

Беларусь и Никарагуа подписали контракты на сумму более 85 млн долларов
19 июля 2024 06:34

Беларусь и Никарагуа подписали контракты на сумму более 85 млн долларов

По итогам первого полугодия 2024-го экономика Беларуси набрала обороты выше целевых параметров
18 июля 2024 07:46

По итогам первого полугодия 2024-го экономика Беларуси набрала обороты выше целевых параметров