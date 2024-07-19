Контракт на рекордную сумму – какими цифрами удивляют договорённости Беларуси и Никарагуа?

Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации. Как заявил премьер-министр Роман Головченко, это можно считать настоящим прорывом в двусторонних отношениях. Такие крупные сделки с государством Центральной Америки у нас впервые. Как удалось сделать такой весомый шаг вперед? Из Манагуа репортаж Глеба Прокофьева.

Переводим стрелки часов еще на 2 часа назад. Борт с премьер-министром приземлился в международный аэропорт имени Аугусто Сесара Сандино, в 11 километрах от центра Манагуа. Еще один латиноамериканский партнер – Никарагуа. Нас не пугает ни разница во времени – минус 9 часов, ни расстояние в 10 тысяч километров. Мы готовы к активному диалогу.

Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе и Никарагуа по совместительству:

Наше здесь присутствие необходимо на ряду с нашими братскими странами, как Россия, Китай, которые здесь имеют большое влияние. И мы тоже должны вложить свои маленькие усилия в построение большой страны.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Никарагуа – один из наиболее важных партнеров Беларуси в Центральной Америке. Наши позиции совпадают по ключевым вопросам как двусторонней, так и международной повестки. И Минск, и Манагуа заинтересованы конвертировать активный политический диалог в конкретные экономические проекты. И вот конкретный результат в экономическом сотрудничестве Беларуси и Никарагуа. Впервые такой масштабный. Минск и Манагуа подписали контракты на рекордную сумму– больше 85 миллионов долларов. Свыше 700 единиц коммунальной, сельскохозяйственной и грузовой техники от ведущих белорусских производителей поставят в эту латиноамериканскую страну уже в ближайшее время.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Сегодня очень знаковый день в истории наших отношений. Интенсивная, напряженная работа предприятий, ведомств двух стран сегодня завершилась подписанием солидного пакета межправительственных соглашений и коммерческих контрактов. С учетом объема подписанных договоров и соглашений, я считаю, можно с уверенностью назвать сегодняшнее событие настоящим прорывом в двухсторонних отношениях. Я, прежде всего, хочу поблагодарить моего друга, товарища Лауреано за его огромный личный вклад в это достижение.