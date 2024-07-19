Контракт на рекордную сумму – какими цифрами удивляют договорённости Беларуси и Никарагуа?
Беларусь и Никарагуа заключили контракты на рекордную сумму – более 85 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония подписания соглашений прошла в рамках официального визита белорусской правительственной делегации.
Как заявил премьер-министр Роман Головченко, это можно считать настоящим прорывом в двусторонних отношениях. Такие крупные сделки с государством Центральной Америки у нас впервые.
Как удалось сделать такой весомый шаг вперед? Из Манагуа репортаж Глеба Прокофьева.
Переводим стрелки часов еще на 2 часа назад. Борт с премьер-министром приземлился в международный аэропорт имени Аугусто Сесара Сандино, в 11 километрах от центра Манагуа. Еще один латиноамериканский партнер – Никарагуа. Нас не пугает ни разница во времени – минус 9 часов, ни расстояние в 10 тысяч километров. Мы готовы к активному диалогу.
Валерий Барановский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кубе и Никарагуа по совместительству:
Наше здесь присутствие необходимо на ряду с нашими братскими странами, как Россия, Китай, которые здесь имеют большое влияние. И мы тоже должны вложить свои маленькие усилия в построение большой страны.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Никарагуа – один из наиболее важных партнеров Беларуси в Центральной Америке. Наши позиции совпадают по ключевым вопросам как двусторонней, так и международной повестки. И Минск, и Манагуа заинтересованы конвертировать активный политический диалог в конкретные экономические проекты.
И вот конкретный результат в экономическом сотрудничестве Беларуси и Никарагуа. Впервые такой масштабный. Минск и Манагуа подписали контракты на рекордную сумму– больше 85 миллионов долларов. Свыше 700 единиц коммунальной, сельскохозяйственной и грузовой техники от ведущих белорусских производителей поставят в эту латиноамериканскую страну уже в ближайшее время.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Сегодня очень знаковый день в истории наших отношений. Интенсивная, напряженная работа предприятий, ведомств двух стран сегодня завершилась подписанием солидного пакета межправительственных соглашений и коммерческих контрактов. С учетом объема подписанных договоров и соглашений, я считаю, можно с уверенностью назвать сегодняшнее событие настоящим прорывом в двухсторонних отношениях. Я, прежде всего, хочу поблагодарить моего друга, товарища Лауреано за его огромный личный вклад в это достижение.
Лауреано Факундо Ортега Мурильо, советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества:
Документы, подписанные сегодня, позволят нам двигаться уверенным шагом в обеспечении благосостояния никарагуанских семей. Приобретение белорусских технологий помогут Никарагуа в обслуживании городской инфраструктуры и дорожного строительства.