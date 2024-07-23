Беларусь принимает участие в крупнейшей выставке Южной Африки

Экспозиция с участием белорусских компаний под эгидой «Белинтерэкспо» представлена в Анголе. Международная многоотраслевая выставка будет работать в Луанде пять дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот форум проходит ежегодно и является крупнейшим событием в экономической жизни Южной Африки. В прошлом году участие в нем приняли более 1 300 компаний из 16 стран. Для белорусских предприятий Африка – приоритетный регион в плане развития сотрудничества и налаживания деловых коммуникаций. К тому же интерес со стороны африканских предприятий к нашей продукции есть.

Ангола входит в пятерку крупнейших экономик континента, обладает обширными территориями, плодородными землями, богатейшими гидро- и энергоресурсами, запасами нефти, алмазов. Беларусь представит здесь свои возможности и продукцию.