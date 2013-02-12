Новости Беларуси. Пять совместных белорусско-российских компаний планируется создать в 2013 году. О такой возможности говорили 12 февраля в Минске вице-премьер России Аркадий Дворкович и премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Речь идет в первую очередь о сфере промышленной кооперации.

Ранее российская делегация посетила ряд предприятий в Гродненской и Гомельской областях. Обе стороны выразили готовность работать на базе взаимовыгодного сотрудничества над новыми технологиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Рассмотрели целый ряд проектов на микроуровне, конкретные компании, на базе которых будут создаваться фактически транснациональные корпорации. И белорусская сторона достаточно подробно изложила свое видение как выстраивать систему взаимоотношений, как обеспечивать развитие, внедрение новых современных технологий, расширение производств.

Аркадий Дворкович, заместитель председателя правительства Российской Федерации:

Речь идет о таких компаниях, работающих в Республике Беларусь, как «Гродноазот», «Гомсельмаш», «МАЗ», ряд предприятий микроэлектроники. Соответственно, российские партнеры, компании, которые производят минеральные удобрения (их у нас несколько), все они заинтересованы в сотрудничестве, в том числе компания «Еврохим», руководитель которой был сегодня в Гродно, «Ростсельмаш», «КАМАЗ», ряд других компаний.