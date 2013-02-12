Британский банк сократит 4000 сотрудников

Новости Великобритании. Британский банк Barclays объявил о масштабных сокращениях. Около 4000 сотрудников лишатся работы. Более половины увольнений придется на британский офис. Затронет неприятная реформа и европейские подразделения.

Такое решение руководство банка приняло в основном из-за убытков, которые терпит финансовая организация. В частности, в прошлом году только на штрафы за экономические махинации ушло более 400 миллионов долларов. Увольнения помогут сэкономить значительную сумму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.