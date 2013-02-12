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Британский банк сократит 4000 сотрудников

12 февраля 2013 11:17
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Новости Великобритании. Британский банк Barclays объявил о масштабных сокращениях. Около 4000 сотрудников лишатся работы. Более половины увольнений  придется на британский офис. Затронет неприятная реформа и европейские подразделения.

Такое решение руководство банка приняло в основном из-за убытков, которые терпит финансовая организация. В частности, в прошлом году только на штрафы за экономические махинации ушло более 400 миллионов долларов. Увольнения помогут сэкономить значительную сумму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Сокращения

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