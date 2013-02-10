Губернатор Амурской области России рассказал, когда в белорусских магазинах появится амурский мёд и почему жители амурской столицы в Китай пешком ходят

В гостях программы Неделя на СТВ губернатор Амурской области Российской Федерации Олег Кожемяко.

Я вот до сих пор помню из своего детства вкус амурского мёда. Вот как-то с тех пор не случилось попробовать. Почему в белорусских магазинах нет знаменитого амурского мёда?

Олег Кожемяко, губернатор Амурской области Российской Федерации:

Надо подумать об этом. В следующий приезд мы привезем на пробу, может быть поучаствуем в вашей выставке «Белагро», которая будет в июне этого года, именно с этой продукцией. Я думаю, если это будет интересовать наших друзей из Беларуси, то мы с удовольствием поставки меда сюда организуем. Кстати, это будет предложение с вашей стороны, которое мы поддержим и отработаем. Мы об этом не думали.

А это не проблемно, учитывая, что у вас до экватора гораздо меньше расстояние, чем до Минска? До Минска 10 тысяч км., до экватора чуть больше 5 км.?

Олег Кожемяко:

Там люди другой ментальности - за экватором и на экваторе. Здесь все-таки мы единая нация, мы все славяне, мы все выходцы одной земли и в общем-то одних корней.

Вы в Беларуси только в должности губернатора уже в третий раз. В первый раз вы увезли в качестве подарка часы в виде зубра. Часы идут до сих пор? Какое время показывают, минское?

Олег Кожемяко:

Идут, а время показывают наше, дальневосточное, потому что нам сложно ориентироваться, тем более, сейчас у нас на час разница по времени. Это действительно хороший подарок, который каждый раз напоминает про Беларусь. Зубр - одна из титульных эмблем Беларуси, поэтому нам всегда приятно думать об этом регионе, с которым у нас связаны какие-то родственные отношения, корни, здесь наши далекие родственники. У меня бабушка родилась здесь в 1887 году. И приехала на Дальний Восток молодой девчонкой. В 1902 году она была уже в Амурской области. Основывали деревни, жили там. Поэтому у меня по маминой линии корни все отсюда. По папиной - из Чернигова, а по маминой - из Беларуси. Поэтому мне всегда здесь приятно бывать и понимать, что мы люди одной крови, одной нации, одного понимания. Между нами нет никогда никаких разногласий в договорах и в каких-то общих концептуальных подходах.

Не знаю, это случайность или нет, беседуя с российскими губернаторами, которые на нашей программе бывают довольно часто, я подметил, что практически все имеют белорусские корни. В этом смысле вы очень похожи на вашего калининградского коллегу, у которого мама, кажется, родом из Брестской области. И именно поэтому у него всегда в холодильнике есть кусок брестской колбасы. А у вас в холодильнике есть такой кусок?

Олег Кожемяко:

Нет, у меня брестской нет. Но будучи на встрече с министром сельского хозяйства, мне традиционно продовольственную корзину вручили!

А вот на сколько возможно реализовать, чтобы в холодильниках жителей Благовещенска и всей Амурской области были наши колбаса и молоко?

Олег Кожемяко:

Это гораздо более сложный вопрос, чем с поставками техники или крупногабаритных товаров, но не менее осуществимый. Мы с каждым годом наращиваем объемы поставок продукции из Республики Беларусь. Идут и сливки, и сухое молоко, и мясо. Мы сейчас переговорили с министерством сельского хозяйства о том, что мы попробуем организовать совместное производство по выпуску молока, используя ваши компоненты на нашей территории, и по поставкам, переработке мясной продукции, где мы сможем сочетать и наше молоко, и ваши поставки сухого молока, и пускать готовую продукцию, в том числе на рынки юго-восточной Азии. У нас рядом есть хороший рынок. Пока, к сожалению, по поставкам молока несколько сдержанный со стороны китайских властей.

Говорят, у вас из окна рабочего кабинета территория Китая видна?

Олег Кожемяко:

Да, примерно как через дорогу у вас или через площадь. 500 метров - и соседняя территория. Река - рубеж, естественная граница. А там уже другой город, другая страна. У нас, правда, когда приезжают гости и сидят на стадионе, им говорят, вот у нас новый микрорайон! (смеётся, прим.)

У вас же безвизовый режим. Можно и гулять как в соседнем микрорайоне.

Олег Кожемяко:

При наличии паспорта, конечно.

В Европе рассуждают, что китайские товары - это обязательно ширпотреб низкого качества. Это миф?

Олег Кожемяко:

Сейчас Китай применяет те же технологии, те же самые станки и оборудование, то что и ведущие европейские страны с мировыми брендами. Поэтому сложно отличить, где оно произведено. И потом, Китай сам экспортирует в страны и Америки, и Европы, и России столько продукции...

Вы человек спортивный? Мы вас встретили по возвращении из Минск-Арены.. Это был просто ознакомительный визит или вы хотите для себя что-то подсмотреть?

Олег Кожемяко:

Нам на Дальнем Востоке надо развивать спорт. Дальний Восток вроде регион, где можно развивать зимние виды спорта. Но нужно строительство крытых катков, крытых стадионов - одна из форм, при которой мы можем более массово вовлекать народ, молодежь в спорт. Температура у нас там сейчас -40ºϹ и заниматься на открытом воздухе любыми зимними видами спорта немножко тяжеловато.

И летом у вас не очень жарко?

Олег Кожемяко:

Летом у нас тоже 40 ºϹ, только уже с плюсом. У нас такой резко континентальный климат. Но это очень много солнечных дней. У нас 310 солнечных дней в году.

Я думаю, в Беларуси нашлось бы немало желающих отдохнуть у вас. Вот только нестыковка - нет прямых авиарейсов. Говорят, что вы самый влиятельный губернатор на Дальнем Востоке. Может быть вашим волевым решением можно разрешить этот вопрос?

Олег Кожемяко:

Знаете, надо посмотреть. Все же вопросы лежат в плоскости авиакомпании. Надо изучить, насколько много у нас желающих. Вообще-то, идея хорошая, я хочу сказать. Потому что, наверное, есть туристы из Минска, желающие посетить Благовещенск и проехать в Китай, есть туристы из Благовещенска, которые желают побывать в Минске, коснуться частицы своей малой родины, побывать здесь, посмотреть.

Вы руководствуетесь в своей практике больше административным ресурсом или своими экономическими знаниями? Вы же кандидат экономических наук.

Олег Кожемяко:

Вы знаете, невозможно одно без другого. Действовать только экономикой, только хорошими отношениями, только теми потребностями, которые нужны для региона с учетом специфики Беларуси. Мы сочетаем эти вещи, находим те ниши, которые устраивают и наших белорусских коллег, и нужны Амурской области, отрабатываем эти механизмы. Они непростые. Прежде чем любой проект пошел, а непросто отработал «купил-продал», мы работаем в проектах совместного производства, каких-то технологий.

Вы пробовали выращивать два сорта нашей пшеницы. Прижилась?

Олег Кожемяко:

Да. Семеноводство - одна из форм. Нужно дальше развивать. Я имею в виду по сборке техники, по совместному производству комбайнов, которые мы сегодня производим. Допустим, часть комплектующих мы берем у вас, а часть мы делаем сами. Найти вот такие ниши... Сейчас мы по мясному и молочному животноводству пойдем вместе по созданию ферм при помощи наших белорусских коллег. Именно под ключ. Это одно из наших не условий, а обращений к белорусской стороне с тем, чтобы была понятна технология, чтобы взять готовое, с коровами.

На наши коровы не привыкли к -40 ºϹ...

Олег Кожемяко:

Они адаптируются!