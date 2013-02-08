В Гродно жильцы «умного» энергосберегающего дома платят за отопление 2 до 3 тысяч в месяц

Новости Беларуси. С 1 июля в Беларуси будут проектироваться исключительно энергосберегающие дома. А нуждающиеся в жилье смогут получить собственный коттедж. В стране завершается разработка концепции жилищного строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья Микуцких въехала в первый в Гродненской области энергосберегающий дом ещё три года назад. Привыкнуть к регулировке температурного режима в каждой комнате и принудительной вентиляции всей квартиры, признаются, было не просто. Однако, все преимущества оценили буквально через месяц, когда получили квитанции об оплате коммунальных услуг.

Юрий Микуцкий, житель города Гродно:

Там где раньше жили, получалось, что платили 50-60 тысяч. А здесь как какой месяц. Получается, вообще ноль выходит. Или от 2 до 3 тысяч в месяц за отопление.

При строительстве так называемого «умного дома» использовали самые современные разработки: были утеплены стены, вставлены энергоэффективные окна. Бережёт тепло даже вентиляционная система, при которой тёплый воздух из помещений не уходит на улицу, а фильтруется и возвращается в квартиру. К слову, с 1 июля в Беларуси будут проектироваться исключительно такие дома.

Решить квартирный вопрос гродненские строители предлагают и за счёт индивидуальной застройки. К примеру, вот такой панельно-щитовой домик собирается всего за 10 дней. А значит и цена его значительно ниже обычного коттеджа.

Будущий владелец покупает такой готовый дом уже со всеми коммуникациями. Пилотный проект по строительству целого квартала коттеджей в Гродно себя оправдал. Дома раскупили ещё на этапе возведения.

Олег Ушкевич, генеральный директор ОАО «Гродножилстрой»:

Дом очень удобный, квартал расположен в хорошем районе. Реализация проекта прошла успешно, дома уже раскуплены. Дом этот конкурентный, стоимость квадратного метра примерно 6 миллионов рублей.

Гродненский опыт индивидуальной застройки будет перенесён на всю республику. Вместе с выделением просто участков под строительство, гражданам предложат и такие готовые коттеджи, самой разнообразной планировки.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Это будет комплексная застройка с полным жилищным и инфраструктурным обеспечением по воде, по электричеству, по газоснабжению, канализации, подъездным дорогам. И предоставление гражданам. Тем, кто пользуется господдержкой - многодетные семьи, бесплатно. Всем остальным будут продаваться на условиях конкурса.

Предложат частный дом вместо квартиры и тем, кто стоит в очереди на жильё. Уже в ближайшие годы долю индивидуальной застройки в стране планируют увеличить до 40%.