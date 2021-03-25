Пустующие дома в деревне можно будет купить за одну базовую величину. Александр Лукашенко подписал указ

Новости Беларуси. Можно ли купить пустующий дом в деревне за 29 рублей? Теперь можно. Президент подписал Указ «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преимущество документа в упрощенном порядке продажи неликвидной недвижимости. Теперь в работе исполкомов будет применяться алгоритм, по которому они будут выявлять такие дома и включать их в единый реестр. Получить доступ к этой базе смогут все желающие абсолютно бесплатно. В некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать ветхий дом сразу за 1 базовую величину.

Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:

Около 7000 жилых домов относятся к пустующим любо ветхим. Один из вариантов – это продажа через аукцион с поэтапным понижением цены на 50-80 %, вплоть до продажи за одну базовую. В случае, ежели не продается с первого аукциона, со второго, соответственно. Но аукцион – однозначно только Минск и областные центры. На остальных территориях исполкомы и облисполкомы вправе принять решение в отношении населенных пунктов, где сразу могут продаваться за 1 базовую, без проведения аукциона.