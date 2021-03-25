Пустующие дома в деревне можно будет купить за одну базовую величину. Александр Лукашенко подписал указ
Новости Беларуси. Можно ли купить пустующий дом в деревне за 29 рублей? Теперь можно. Президент подписал Указ «Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преимущество документа в упрощенном порядке продажи неликвидной недвижимости. Теперь в работе исполкомов будет применяться алгоритм, по которому они будут выявлять такие дома и включать их в единый реестр. Получить доступ к этой базе смогут все желающие абсолютно бесплатно. В некоторых населенных пунктах будет разрешено продавать ветхий дом сразу за 1 базовую величину.
Николай Бобер, заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Беларуси:
Около 7000 жилых домов относятся к пустующим любо ветхим. Один из вариантов – это продажа через аукцион с поэтапным понижением цены на 50-80 %, вплоть до продажи за одну базовую. В случае, ежели не продается с первого аукциона, со второго, соответственно.
Но аукцион – однозначно только Минск и областные центры. На остальных территориях исполкомы и облисполкомы вправе принять решение в отношении населенных пунктов, где сразу могут продаваться за 1 базовую, без проведения аукциона.
Раньше сначала местные власти должны были выявить и признать дом ветхим или пустующим. Спустя год, если собственник не объявился, подавались документы в суд. И только после перехода объекта в коммунальную собственность его готовили к аукционной продаже.
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Летом 2020 года Александр Лукашенко поручил упростить процедуру: за символическую цену отдавать людям жилые дома, признанные судом бесхозяйными, и таким образом сделать более доступным жилье с приставкой «эко».
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