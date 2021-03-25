Новости экономики за 25.03.2021

Новости Беларуси. Зачем МАЗ выпустил токены на криптоплатформе? Почему ветхого жилья в деревнях станет меньше и как получить почтовое отправление без паспорта и извещения? Новости деловой сферы от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пустующие дома в деревне можно будет купить за одну базовую величину . Александр Лукашенко подписал указ

МАЗ ВЫПУСТИЛ ТОКЕНЫ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ К СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ Минский автомобильный завод выпустил токены на криптоплатформе, чтобы привлечь инвесторов к спортивной команде. Объем эмиссии – 2 миллиона долларов, срок обращения – два года, номинальная стоимость – 100 долларов. Доход 6 % годовых, выплачивается ежемесячно. Приобрести токены может любое физическое и юрлицо – резидент Беларуси. Гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто» занимает второе место в общем мировом зачете по автомобильному спорту, а бренд и продукция МАЗ известны более чем в 190 странах.

БЕЛОРУСЫ СТАЛИ ВДВОЕ ЧАЩЕ ЗАРЯЖАТЬ ЭЛЕКТРОКАРЫ Электропотребление зарядными станциями для электротранспорта в 2020 году выросло почти вдвое, что логично – в стране уже больше 2,5 тысячи электромобилей. Для роста электропотребления как реальным сектором экономики, так и населением создаются все условия. Ежегодно в стране строили и реконструировали в среднем около 1600 километров линий электропередачи. В ближайшие два года эта цифра удвоится. Появятся дополнительные возможности для подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. На первом блоке БелАЭС уже выработано без малого 2 миллиарда киловатт-час электроэнергии, что примерно сопоставимо с объемом годового потребления электроэнергии населением двух областей страны. На первом блоке продолжается этап опытно-промышленной эксплуатации.