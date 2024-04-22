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Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?

22 апреля 2024 19:34
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Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса: глава государства подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Документ предусматривает корректировку ряда нормативно-правовых актов, в частности – Гражданского кодекса и закона «О поддержке малого и среднего предпринимательства», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кто сможет получить финансовую поддержку, какие виды деятельности отныне могут считаться ИП и какие требования главы государства сопровождали законотворческий процесс?

Подробности в следующем материале.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-1

«Изменить лицо предпринимательства в стране» – в 2022 году этот вопрос подняли на уровне Президента. Бизнесом занималась треть занятого в экономике населения, почти четверть ВВП Беларуси формировалась предпринимателями, на их же долю приходилось 40 % экспорта товаров и 52% – услуг. Тем не менее подавляющая часть (88 %) – являлись микроорганизациями (насчитывали до 15 сотрудников) и располагались в Минске.

С целью масштабировать и придать региональный вектор начался пересмотр законодательства и поиск стимулирующих мер. Президент также ставил вопрос о сути индивидуального предпринимательства в Беларуси.

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Начинали разработку документа депутаты седьмого созыва Палаты представителей, и хвосты за собой не оставили. 21 марта на заключительном заседании десятой сессии парламентарии утвердили законопроект. Сегодня его подписал Президент.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-4

Принятый документ определяет новую структуру бизнеса из двух категорий. Это юридические лица: малые, средние и крупные коммерческие организации. А также физические лица – ремесленники, владельцы агроусадеб и ИП. Важно, что виды деятельности, которые могут осуществлять индивидуальные предприниматели, ограничиваются, 1 июля их определят в правительстве. Те, что не войдут в перечень, до 1 января 2026 года обязаны перерегистрироваться в юридическое лицо.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-7

Андрей Копыток, председатель высшего координационного совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Союзы приглашались единожды на общественно-консультативный совет по данному законопроекту, который проходил при Минэкономике. В том числе обсуждалась, какой вид деятельности останется за индивидуальными предпринимателями. Тогда было принято решение, что это будет принято законом. Сейчас эта категория отнесена к Совету министров, то есть закреплена постановлением Совета министров. Это шаг такой, что возможно будут видоизменения.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-10

За процессом актуализации закона в бизнес сообществе следили начиная с 2022 года. И многие действовали на опережение. В 2023 году наметилась тенденция сокращения количества ИП и роста числа зарегистрированных юрлиц. По данным Министерства экономики, за 2023-й в Беларуси появились почти 11 тысяч юридических лиц.

Впервые с 2021-го количество регистраций превысило число ликвидаций субъектов хозяйствования – разбежка составляет более 2,5 тысячи единиц. Тем не менее сегодня пройти перерегистрацию станет проще, процесс без лишней бюрократии, избавляться от которой требует Президент. Для предпринимателей предусмотрен упрощенный механизм перехода (в течение одного рабочего дня), то есть без приостановки ИП своей деятельности.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-13

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
При этом это не просто техническая перерегистрация. За будущим юридическим лицом останутся все действовавшие на тот момент разрешительные документы, например, сертификаты, лицензии и так далее. В том числе возможность в очень ускоренном порядке перерегистрировать свой расчетный счет в банке. Вторая стимулирующая мера – это сохранение для таких юридических лиц возможности упрощенного администрирования по различным направлениям.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-16

Еще одна стимулирующая мера – новые виды финансовой поддержки для субъектов среднего бизнеса. Ранее этот инструмент был доступен только для малого бизнеса.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-19

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Еще один момент, который определен. Это расширение функции фонда финансовой поддержки предпринимателей, который оказывает действительно определенную поддержку в основном начинающим, но и не только начинающим, дальше и действующим предприятиям. И там также расширяются вопросы инвестирования, то есть по реализации инвестпроетов на территории Республики Беларусь. Еще один момент, который сегодня обсуждается действительно и очень часто даже получаются фейки – это то, что закон запрещает деятельность индивидуальных предпринимателей. Но это, наверное, не совсем так, потому что индивидуальные предприниматели остаются. Только часть индивидуальных предпринимателей дается право преобразоваться.

Обязательный переход ИП в юрлицо и новая структура бизнеса. Что нужно знать предпринимателям в 2024-м?-22

Как подчеркивают в Министерстве экономики, речь о каких-либо ограничениях для предпринимательства не идет. Новый закон нацелен на создание конкурентных условий. Возможно, реакция будет разной, но пока все присматриваются к нововведениям и ждут публикации официального перечня видов деятельности, которыми могут заниматься ИП. Напомним, его опубликуют до 1 июля.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Полина Королева # Юрий Чеботарь # Андрей Копыток # Жанна Тарасевич

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