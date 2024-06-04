Промышленная кооперация является приоритетным направлением для расширения сотрудничества в ЕАЭС – Головченко

Развитие экономик, рост благосостояния граждан – актуальные темы развития евразийского пространства обсудили в Несвиже. Созданная за эти годы интеграционная платформа позволяет эффективно преодолевать самые сложные вызовы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании межправительственного совета в расширенном составе. За 10 лет ВВП стран объединения увеличился более чем на 12 % и по итогам прошлого года оценивается почти в 2,5 триллиона долларов. Развивается взаимная торговля: за последнее десятилетие объем товарооборота практически удвоился. Сегодня приоритетное направление для расширения сотрудничества – промышленная кооперация. Беларусь со своей стороны создает все условия для развития взаимодействия промышленных предприятий с целью производства совместного продукта под евразийским брендом.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наши страны вышли на финальную стадию реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Позитивные результаты очевидны по множеству запланированных мероприятий. При этом ряд мероприятий еще в стадии проработки, есть опасения, что они не будут выполнены до конца 2025 года (из-за пролонгации сроков, отсутствия консенсуса и так далее). Вместе с тем Стратегические направления развития – это документ, утвержденный главами государств, и наша задача – обеспечить его полное исполнение. Главы делегаций «пятерки» обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Среди них – транспортная инфраструктура, таможенно-тарифное регулирование и климатическая повестка. Кроме этого, Евразийская экономическая комиссия представила доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений.