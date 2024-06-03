Обеспечение продовольственной безопасности становится важнейшей составляющей интеграции в ЕАЭС. Об этом заявил Роман Головченко на встрече глав правительств стран-участниц объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание проходит в «Великом камне».

Аграрная отрасль для экономики нашей страны является валообразующей и обеспечивает работой четверть миллиона граждан. Доля Беларуси во взаимной торговле продуктами питания со странами ЕАЭС достигает 40 %. Основа нашего экспорта – молочная и мясная продукция. Россия и Казахстан, в свою очередь, полностью закрывают потребность союзного рынка в зерне и растительных маслах, Армения и Кыргызстан снабжают страны пятерки овощами и фруктами. Как итог – сегодня уровень обеспеченности ЕАЭС собственной сельскохозяйственной продукцией превышает 93 %.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Наша страна последовательно продвигает инициативу по формированию сбалансированного аграрного рынка Союза, основанного на современной системе прогнозирования развития АПК ЕАЭС и углубленной межгосударственной кооперации. Мы значительно продвинулись в вопросах создания единых рынков семян сельхозрастений и племенных животных. Формирование общего рынка органической сельскохозяйственной продукции. Созданные механизмы позволяют сокращать административные барьеры во внешней торговле.

И хотя в ЕАЭС сейчас реализуется согласованная агропромышленная политика, в каждой из стран-участниц применяется собственный экономический механизм работы аграрного рынка. Эта особенность регулирования отчасти сдерживает движение вперед – отметил премьер.