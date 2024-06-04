Вопросы развития евразийского пространства 4 июня обсудят участники межправсовета в расширенном составе

Его заседание в узком формате прошло накануне в Несвиже, в Национальном историко-культурном музее-заповеднике. Замок внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Руководители делегаций говорили об итогах евразийской экономической интеграции за 10-летний период, совместных усилиях для обеспечения дальнейшего качественного роста в интересах государств ЕАЭС.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Повестка сегодняшнего заседания включает целый ряд чувствительных вопросов, которые необходимо обсудить в узком составе и принять по ним решения. Вместе с тем хотел бы обратить внимание на необходимость включения в последующем в повестку большего количества сущностных вопросов, касающихся перспективных направлений сотрудничества в союзе. Новых инициатив, кооперационных проектов и предложений. Ряд из них – очень важных и интересных – прозвучали сегодня в ходе пленарной сессии «Продовольственная безопасность ЕАЭС». В связи с этим, пользуясь случаем, прошу коллег, а также председателя ЕЭК уделять больше внимания субстантивным вопросам развития союза, реализации сущностных экономических сквозных проектов.

Обсуждение повестки стороны продолжили в закрытом режиме. Сегодня предусмотрена церемония подписания итоговых документов.