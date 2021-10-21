«Привезём туда большую делегацию». Что белорусы покажут на выставке в Казахстане?

Новости Беларуси. В начале ноября в Алматы состоятся сразу несколько крупных деловых событий с участием белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальные павильоны Беларуси будут представлены в рамках крупнейших отраслевых выставок Казахстана в сфере продуктов питания и упаковки, аграрных технологий и сельскохозяйственного машиностроения.

К выставочным мероприятиям приурочен аграрный форум «Беларусь – Казахстан», который позволит профессионалам двух стран получить всю необходимую информацию об организации двустороннего сотрудничества и торговли. Участие белорусских предприятий в таких практических деловых мероприятиях позволит установить прямой контакт с импортерами и дистрибьютерами, заключить контракты и нарастить экспорт в Казахстан.

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы с очень большой серьезностью подходим к организации белорусской экспозиции на выставке в городе Алматы. И привезем туда большую делегацию, покажем самые лучшие образцы, в том числе новинки тех товаров, которые мы производим – это и молочная продукция, и мясная, и хлебобулочная, и кондитерские изделия. Будет представлен большой промышленный блок, поэтому мы на эту выставку возлагаем большие надежды.