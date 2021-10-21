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«Привезём туда большую делегацию». Что белорусы покажут на выставке в Казахстане?

21 октября 2021 16:28
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Новости Беларуси. В начале ноября в Алматы состоятся сразу несколько крупных деловых событий с участием белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальные павильоны Беларуси будут представлены в рамках крупнейших отраслевых выставок Казахстана в сфере продуктов питания и упаковки, аграрных технологий и сельскохозяйственного машиностроения.  

«Привезём туда большую делегацию». Что белорусы покажут на выставке в Казахстане?-1

К выставочным мероприятиям приурочен аграрный форум «Беларусь – Казахстан», который позволит профессионалам двух стран получить всю необходимую информацию об организации двустороннего сотрудничества и торговли. Участие белорусских предприятий в таких практических деловых мероприятиях позволит установить прямой контакт с импортерами и дистрибьютерами, заключить контракты и нарастить экспорт в Казахстан.  

«Привезём туда большую делегацию». Что белорусы покажут на выставке в Казахстане?-4

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:  
Мы с очень большой серьезностью подходим к организации белорусской экспозиции на выставке в городе Алматы. И привезем туда большую делегацию, покажем самые лучшие образцы, в том числе новинки тех товаров, которые мы производим – это и молочная продукция, и мясная, и хлебобулочная, и кондитерские изделия. Будет представлен большой промышленный блок, поэтому мы на эту выставку возлагаем большие надежды.  

«Привезём туда большую делегацию». Что белорусы покажут на выставке в Казахстане?-7

По объему экспорта Казахстан занимает третье место среди торговых партнеров Беларуси в СНГ. Основные позиции белорусского экспорта в Казахстан – тракторы, комбайны, говядина, молочная продукция, сахар, лекарства. Импортируем каменный уголь, нефтепродукты, хлопковое волокно, рельсы, необработанный цинк. В 2020 году товарооборот между странами составил почти 848 миллионов долларов.  

Больше новостей экономики за 21 октября читайте здесь.

# Беларусь-Казахстан # Экономика # Наталья Надольская # Алексей Богданов # Фотофакт

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