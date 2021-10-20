За 10 секунд. На молочном форуме показали, как можно сделать анализ продукта прямо на производстве

Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас отечественные производители отправляют свою продукцию в 58 государств. Традиционно спросом пользуется белорусское сухое молоко, сыворотка и творог. Отдельную нишу занимают сыры.

Экспорт предполагает множество проверок на качество, и как итог – подтверждающий сертификат. Все это – время, поэтому сегодня нужно внедрять современные технологии. И, пожалуй, подобный форум в Минске – это хорошая площадка для поиска компаний-поставщиков необходимого аналитического оборудования.

Леонид Михалицын, руководитель подразделения компании по производству аналитического оборудования (Россия):

Мы положили творог, нажали измерение и получили содержание жира, белка, PH, кислотность, сухие вещества. То есть пять параметров за 10 секунд анализа. Данные методы позволяют анализировать не только в лаборатории, основное преимущество – это быстрота анализа. Один анализ идет несколько десятков секунд. И в так называемом режиме онлайн, когда в оборудование непосредственно встраивается подобный прибор в линию, в производственный процесс, и уже без отбора пробы в режиме реального времени проводятся анализы тех же продуктов, что и в лаборатории.