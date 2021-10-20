«Всё зависит от коллектива». Лидский молочно-консервный комбинат получил награду «Чемпион вкуса»

Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас отечественные производители отправляют свою продукцию в 58 государств. Традиционно спросом пользуется белорусское сухое молоко, сыворотка и творог. Отдельную нишу занимают сыры. Прирастем на 10%? Эксперты рассказывают, как увеличить экспорт белорусского сыра – читайте здесь.

Деловая программа нынешнего форума – самая насыщенная за все годы его проведения – сразу шесть тематических семинаров. Свыше 300 делегатов на протяжении двух дней обсудят вопросы менеджмента, стратегии выхода на новые рынки, проведут мировую аналитику по экспорту молочной продукции, а также поделятся личным опытом в молочном бизнесе. За 10 секунд. На молочном форуме показали, как можно сделать анализ продукта прямо на производстве – читайте здесь.

Юлия Стриго, корреспондент:

За любыми высокими достижениями стоит человеческий труд. Поэтому в 2021 году форум нацелен не только на обмен опытом и новые партнерские знакомства, но и посвящен чествованию профессионалов своего дела. В течение двух дней лучших определят по нескольким номинациям. Это, конечно же, лидер экспорта, чемпион вкуса и качества продукта, а также мастер сырного цеха. Иван Крупко: на всех внешних рынках идет спрос на белорусскую молочную продукцию – читайте здесь.

В передовиках оказался Лидский молочно-консервный комбинат. Сегодня он способен переработать до 1 750 тонн молока в сутки. Ассортимент предприятия полюбился не только белорусам. Продукцию хорошо знают в Армении, Грузии, Японии и Сингапуре. За это комбинат и получил звание «Чемпион вкуса».

Андрей Ашманкевич, генеральный директор Лидского молочно-консервного комбината:

Для нас самое главное – это взаимодействие нашего перерабатывающего предприятия с производителями молока, то есть с хозяйствами. Очень прямое взаимодействие, поэтому получается качественная молочная продукция. Все зависит от коллектива – за их труд, за их подходы, за высокое мастерство. Так что, в первую очередь, это заслуга коллектива.