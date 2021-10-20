«Всё зависит от коллектива». Лидский молочно-консервный комбинат получил награду «Чемпион вкуса»
Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас отечественные производители отправляют свою продукцию в 58 государств. Традиционно спросом пользуется белорусское сухое молоко, сыворотка и творог. Отдельную нишу занимают сыры.
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Деловая программа нынешнего форума – самая насыщенная за все годы его проведения – сразу шесть тематических семинаров. Свыше 300 делегатов на протяжении двух дней обсудят вопросы менеджмента, стратегии выхода на новые рынки, проведут мировую аналитику по экспорту молочной продукции, а также поделятся личным опытом в молочном бизнесе.
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Юлия Стриго, корреспондент:
За любыми высокими достижениями стоит человеческий труд. Поэтому в 2021 году форум нацелен не только на обмен опытом и новые партнерские знакомства, но и посвящен чествованию профессионалов своего дела. В течение двух дней лучших определят по нескольким номинациям. Это, конечно же, лидер экспорта, чемпион вкуса и качества продукта, а также мастер сырного цеха.
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В передовиках оказался Лидский молочно-консервный комбинат. Сегодня он способен переработать до 1 750 тонн молока в сутки. Ассортимент предприятия полюбился не только белорусам. Продукцию хорошо знают в Армении, Грузии, Японии и Сингапуре. За это комбинат и получил звание «Чемпион вкуса».
Андрей Ашманкевич, генеральный директор Лидского молочно-консервного комбината:
Для нас самое главное – это взаимодействие нашего перерабатывающего предприятия с производителями молока, то есть с хозяйствами. Очень прямое взаимодействие, поэтому получается качественная молочная продукция. Все зависит от коллектива – за их труд, за их подходы, за высокое мастерство. Так что, в первую очередь, это заслуга коллектива.
Эксперты в молочном бизнесе подчеркивают: сегодня важно думать наперед. О том, какая продукция будет востребована через 10 лет, как не потерять за это время доверие и любовь потребителя и как усовершенствовать производственный процесс. Для этого и созданы такие форумы – чтобы сверить часы, вовремя обсудить проблемы и сформулировать новые задачи.