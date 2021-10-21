Новости экономики за 21.10.2021
Новости Беларуси. Когда можно будет улететь в Москву из Гомеля? Сколько в Беларуси владельцев криптовалюты? Что готовы закупать на биржевой площадке компании из Индии и что представят белорусские производители на масштабной выставке в Казахстане?
С деловым обзором 21 октября Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТОП-20 ПО ЧИСЛУ КРИПТОВАЛЮТЧИКОВ
Беларусь вошла в топ-20 стран по числу криптовалютчиков. У нас их 352,5 тысячи или почти 4 % населения страны. Такие цифры содержит рейтинг платежной платформы Triple А. Авторы рейтинга отмечают, что в Беларуси созданы благоприятные условия для ведения криптобизнеса. Но попаданию в первую десятку препятствует запрет на оплату продуктов или любых услуг криптовалютой, если компания не является резидентом ПВТ. Транзакции с токенами не требуют уплаты НДС, и это тоже повышает позиции криптобизнеса в стране.
«Привезем туда большую делегацию». Что белорусы покажут на выставке в Казахстане, читайте здесь.
ДЕРЖАТЕЛИ КАРТОЧЕК «БЕЛКАРТ» ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
Беларусбанк разрешил денежные переводы с «Белкарт» в Российскую Федерацию на карточки платежной системы «Мир». Перевести деньги можно в банкоматах, инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Аналогичная операция также доступна в сети банков Российской Федерации.
ПОЛЕТЫ ГОМЕЛЬ-МОСКВА ЗАПЛАНИРОВАНЫ НА НОЯБРЬ
Российская авиакомпания Nordwind Аirlines запустит рейсы Москва – Гомель с 10 ноября. До этого регулярные полеты из Беларуси в Москву были только из Минска. Длительность рейса от Гомеля до аэропорта Шереметьево – полтора часа. Летать самолеты будут три раза в неделю. Билеты уже есть в продаже. Полет в одну сторону из Гомеля стоит около 96 рублей. Из Минска в этом же направлении – от 120 рублей.
Индия и Беларусь развивают торговое сотрудничество. Как это повлияет на Европу? Подробности здесь.