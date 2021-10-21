Новости экономики за 21.10.2021

Новости Беларуси. Когда можно будет улететь в Москву из Гомеля? Сколько в Беларуси владельцев криптовалюты? Что готовы закупать на биржевой площадке компании из Индии и что представят белорусские производители на масштабной выставке в Казахстане? С деловым обзором 21 октября Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТОП-20 ПО ЧИСЛУ КРИПТОВАЛЮТЧИКОВ Беларусь вошла в топ-20 стран по числу криптовалютчиков. У нас их 352,5 тысячи или почти 4 % населения страны. Такие цифры содержит рейтинг платежной платформы Triple А. Авторы рейтинга отмечают, что в Беларуси созданы благоприятные условия для ведения криптобизнеса. Но попаданию в первую десятку препятствует запрет на оплату продуктов или любых услуг криптовалютой, если компания не является резидентом ПВТ. Транзакции с токенами не требуют уплаты НДС, и это тоже повышает позиции криптобизнеса в стране. «Привезем туда большую делегацию». Что белорусы покажут на выставке в Казахстане, читайте здесь.

ДЕРЖАТЕЛИ КАРТОЧЕК «БЕЛКАРТ» ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ Беларусбанк разрешил денежные переводы с «Белкарт» в Российскую Федерацию на карточки платежной системы «Мир». Перевести деньги можно в банкоматах, инфокиосках, интернет-банкинге и М-банкинге. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода. Аналогичная операция также доступна в сети банков Российской Федерации.