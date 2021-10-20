Прирастём на 10%? Эксперты рассказывают, как увеличить экспорт белорусского сыра

Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас отечественные производители отправляют свою продукцию в 58 государств. Традиционно спросом пользуется белорусское сухое молоко, сыворотка и творог. Отдельную нишу занимают сыры.
Алексей Богданов об экспорте молочной продукции: Азия никогда не будет себя полностью обеспечивать молоком – читайте здесь.
Сегодня одна из приоритетных задач – разнообразить сырную продукцию. По ее экспорту Беларусь занимает четвертую строчку в мировом рейтинге. Однако расслабляться рано. Рынок непрерывно развивается, появляются новые конкуренты, обойти которых не так уж просто. Сегодня ставка – на производство твердых и супертвердых видов сыров. С ними можно выйти на рынки дальнего зарубежья. Причем важно торговать не просто головками, а использовать собственную фасовку. И здесь важна модернизация заводов.
Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Постоянно кто-то что-то совершенствует, новые линии покупает, новые сушилки, новые придумывает продукты, какие-то подходы к реализации этих продуктов. И как итог всего, конечно же, – постепенно растет экспорт. Мы в прошлом году только по молоку сделали 4,8 миллиарда долларов экспортных. И в этом году уже за восемь месяцев 3,3. Поэтому, я думаю, что прирастем, процентов на 10 по итогам года.