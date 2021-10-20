Прирастём на 10%? Эксперты рассказывают, как увеличить экспорт белорусского сыра

Новости Беларуси. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году планируют нарастить до четырех миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас отечественные производители отправляют свою продукцию в 58 государств. Традиционно спросом пользуется белорусское сухое молоко, сыворотка и творог. Отдельную нишу занимают сыры. Алексей Богданов об экспорте молочной продукции: Азия никогда не будет себя полностью обеспечивать молоком – читайте здесь.

Сегодня одна из приоритетных задач – разнообразить сырную продукцию. По ее экспорту Беларусь занимает четвертую строчку в мировом рейтинге. Однако расслабляться рано. Рынок непрерывно развивается, появляются новые конкуренты, обойти которых не так уж просто. Сегодня ставка – на производство твердых и супертвердых видов сыров. С ними можно выйти на рынки дальнего зарубежья. Причем важно торговать не просто головками, а использовать собственную фасовку. И здесь важна модернизация заводов.