Приоритеты работы в энергетике и донорство продбезопасности. Как прошёл 1-й день Форума регионов?
Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России давно стал не просто формой межпарламентского взаимодействия и регионального сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это яркое явление и знаковый элемент союзного строительства и в то же время убедительный и четкий индикатор его эффективности.
Подробнее про развитие экономических отношений двух стран расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии».
БЕЛАРУСЬ БУДЕТ ДОНОРОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За четыре месяца 2022 года белорусские аграрии поставили своей продукции на экспорт на 2,182 миллиарда долларов. В некоторые европейские страны удалось нарастить поставки на десятки процентов. Среди них Норвегия, Польша и страны Балтии. Туда продали за четыре месяца продуктов на 196 миллионов долларов. Продукция поставляется не только на европейские рынки, но и в страны Океании и Африки. В рамках заседания секции особое внимание уделили продовольственной безопасности, импортозамещению, переработке сырья, экспортному потенциалу.
Обсудили также перспективу создания совместных племенных центров животноводства, взаимодействие в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора, вопрос импортозамещающих пищевых технологий, инновационные решения в аграрной науке.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ В ПРОЕКТЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
Отечественный малый и средний бизнес активно включился в проекты по импортозамещению. Платформа, разработанная Белорусской универсальной товарной биржей, аккумулирует всю информацию о продукции, нуждающейся в импортозамещении, и позволяет заказчикам быстрее находить доступные аналоги, а поставщикам – снизить затраты на маркетинг и продвижение. За неполный месяц совершено сделок на 11 миллионов рублей
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО В НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
На Форуме регионов рассказали о приоритетах работы и в энергетике. В двух странах уже действуют механизмы адаптации экономик к глобальному энергопереходу. Реализуются комплексные меры по внедрению энергосберегающих технологий, развитию цифровизации, снижению выбросов загрязняющих веществ, развитию возобновляемых источников энергии. Особую значимость имеет совместная с Россией работа по строительству Белорусской атомной электростанции. Это хороший стимул для широкого внедрения новых технологий в промышленности. Это новые возможности для развития электротранспорта.
ДВЕ СТРАНЫ – ОДНА ЭКОНОМИКА
Все шаги, которые два наши государства делают навстречу друг другу, приносят ощутимый экономический эффект. Главным направлением развития экономики двух стран сегодня становится создание собственной производственной базы во всех экономически значимых отраслях – от космоса до биотехнологий. Сейчас важно не просто закрывать временные прорехи в товарных балансах, а выстраивать совместное развитие экономик – промышленного, агропромышленного комплексов. Таким образом, чтобы Беларусь видела свою экономическую перспективу рядом и вместе с Россией.
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