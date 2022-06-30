Приоритеты работы в энергетике и донорство продбезопасности. Как прошёл 1-й день Форума регионов?

Подробнее про развитие экономических отношений двух стран расскажет наш экономический обозреватель Наталья Надольская в рубрике «Региональные линии».

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России давно стал не просто формой межпарламентского взаимодействия и регионального сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это яркое явление и знаковый элемент союзного строительства и в то же время убедительный и четкий индикатор его эффективности.

За четыре месяца 2022 года белорусские аграрии поставили своей продукции на экспорт на 2,182 миллиарда долларов. В некоторые европейские страны удалось нарастить поставки на десятки процентов. Среди них Норвегия, Польша и страны Балтии. Туда продали за четыре месяца продуктов на 196 миллионов долларов. Продукция поставляется не только на европейские рынки, но и в страны Океании и Африки. В рамках заседания секции особое внимание уделили продовольственной безопасности, импортозамещению, переработке сырья, экспортному потенциалу.

Обсудили также перспективу создания совместных племенных центров животноводства, взаимодействие в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора, вопрос импортозамещающих пищевых технологий, инновационные решения в аграрной науке.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС АКТИВНО ВКЛЮЧИЛСЯ В ПРОЕКТЫ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ