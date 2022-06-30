Признание белорусских сертификатов в сфере халяль. Когда это произойдёт?

Новости Беларуси. Более 20 белорусских предприятий сертифицированы на производство халяльной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В основном это молочная, мясная, алкогольная продукция.

Как сообщили в Госстандарте, идет активная работа с рынком ОАЭ. Подписано соглашение о сотрудничестве с Индонезией. Это огромный рынок. Очередным шагом станет признание белорусских сертификатов в сфере халяль. Эту работу с Национальным агентством по стандартизации Индонезии планируют завершить в 2022 году.

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