Беларусь готова экспортировать древесину для стран Азии и России

Страны Азии готовы покупать весь объем белорусской древесины, который раньше экспортировался в страны Евросоюза. По данным Министерства лесного хозяйства, логистические трудности для экспорта временные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия развивает и модернизирует сеть своих железных дорог, прорабатываются вопросы использования морского транспорта для доставки различных грузов, в том числе продукции деревообработки. Принимаются все меры, чтобы восстановить объемы, которые были до санкционного режима. Также активнее будет развиваться внутреннее потребление.

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