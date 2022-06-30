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Беларусь готова экспортировать древесину для стран Азии и России

30 июня 2022 16:06
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Страны Азии готовы покупать весь объем белорусской древесины, который раньше экспортировался в страны Евросоюза. По данным Министерства лесного хозяйства, логистические трудности для экспорта временные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь готова экспортировать древесину для стран Азии и России-1

Россия развивает и модернизирует сеть своих железных дорог, прорабатываются вопросы использования морского транспорта для доставки различных грузов, в том числе продукции деревообработки. Принимаются все меры, чтобы восстановить объемы, которые были до санкционного режима. Также активнее будет развиваться внутреннее потребление.  

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# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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