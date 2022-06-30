Дагестан заинтересован в создании производства совместно с Беларусью. В какой сфере?

Дагестан заинтересован в создании совместного производства гусеничных малогабаритных тракторов BELARUS. На 30 июня 2022 года в сельскохозяйственных предприятиях Дагестана работают более 4,5 тысячи тракторов белорусского производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть техники нуждается в ремонте. Есть необходимость не только обновить тракторный парк Дагестана, но и создать центры по ремонту, в том числе капитальному, чтобы помочь дагестанским аграриям сэкономить средства и направить их на развитие сельского хозяйства региона.

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