Пример успешной работы. Дмитрий Крутой рассказал, как Минэкономики смогло увеличить экспорт

Министерству экономики всего 27 лет – ведомство ровесник независимости, но, учитывая преемственность, органы экономического развития отмечают свой вековой юбилей. В 1921 году началась история госплана. В общем, экономисты всегда умеют считать в свою пользу. И если в советские годы миссия органов экономического управления сводилась к разработке единого хозяйственного плана, то уже в суверенной Беларуси Министерство экономики стало координатором формирования стратегических госпрограмм.

Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Хороший баланс между рыночной экономикой и грамотными элементами госуправления сумели найти и сумели воплотить в жизнь. Была выбрана такая стратегическая парадигма развития, когда мы должны были создать условия для быстрого появления компаний, ориентированных на внешнюю торговлю, на внешние рынки. Роль Министерства экономики или его персональный проект – свободные экономические зоны. То есть министерство обеспечило от нормативного сопровождения, до региональной, отраслевой координации становления этого проекта. И сегодня вот эти 430 компаний, которые в СЭЗах находятся, формируют 20 % странового экспорта. Можно привести как пример успешной работы именно этого министерства.