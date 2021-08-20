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В Египет снова можно оформить электронную визу. Как это сделать?

20 августа 2021 16:58
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Новости Беларуси. Власти Египта возобновили выдачу электронных туристических виз, прерванную в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 июля снова заработал онлайн-портал для оформления e-visa: услуга доступна туристам из 74 стран и на 8 языках.

В Египет снова можно оформить электронную визу. Как это сделать?-1

Заявители получают электронную визу на электронную почту, заполняют необходимую информацию и оплачивают визовый сбор при помощи банковской карты. В этом, собственно, и есть основное преимущество электронной визы. Стоимость сбора однократного въезда – 25 долларов, многократного – 60.

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# Туризм # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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