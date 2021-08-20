В Египет снова можно оформить электронную визу. Как это сделать?

Новости Беларуси. Власти Египта возобновили выдачу электронных туристических виз, прерванную в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 1 июля снова заработал онлайн-портал для оформления e-visa: услуга доступна туристам из 74 стран и на 8 языках.