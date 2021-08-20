Международные эксперты подтвердили качество расчёта ВВП Беларуси

Новости Беларуси. Качество расчета показателя ВВП Беларуси подтверждено оценкой международных экспертов, в том числе Международного валютного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белстат производит данные по ВВП страны по методологии, утвержденной ООН, МВФ и Всемирным банком. То есть показатель ВВП соответствует международным стандартам и строится на тех же принципах, на которых это делают все страны. Данные прозрачны и, хотя их можно критиковать, оснований не доверять им нет.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Более того, мы раз в пять лет проходим адаптированную глобальную оценку статистической системы Республики Беларусь, ее проводит Евростат и ЕЭК ООН. Она тоже нацелена на то, чтобы определить и оценить на соответствие международным стандартам и принципам, которые используются в организации статистического производства. Кроме того, мы раз в пять лет приглашаем экспертов МВФ непосредственно проводить экспертизу расчета показателей системы национальных счетов, одним из ключевых показателей этой системы является валовой внутренний продукт. Соответственно, все что касается построения – у нас сегодня получены высокие оценки качества.