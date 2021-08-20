Новости экономики за 20.08.2021

Новости Беларуси. Какую максимальную сумму так называемого «зеленого» кредита на приобретение электроавтомобиля можно взять в банке? С какой целью ЕАЭС создает перестраховочную компанию? Как международные эксперты оценивают качество расчета показателя ВВП нашей страны?

«ЗЕЛЕНЫЕ» КРЕДИТЫ НА ПОДЕРЖАННЫЕ ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛИ СТАЛИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Так называемые «зеленые» кредиты на подержанные электроавтомобили стали доступны для белорусов. Максимум можно взять 25 тысяч рублей на срок до пяти лет. Получить деньги можно на покупку электрокара любой модели. Ставки ниже стандартных распространяются на проекты, связанные со снижением воздействия человека на окружающую среду. Процентная ставка по «зеленому» кредиту – 17,5 %, что на 1,5 % ниже, чем у кредитного продукта на покупку привычных машин с бензиновым и дизельным двигателем. Кредит на электромобиль с пробегом не требует залога или поручителей. Также не понадобится и страхование КАСКО.

Международные эксперты подтвердили качество расчета ВВП Беларуси