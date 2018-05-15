Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон подписали стратегический план сотрудничества. Об особенностях документа в большом репортаже СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Таджикистан готовы вывести отношения на принципиально новый – стратегический уровень,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы итоги сегодняшних переговоров в Душанбе Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона. Лидеры двух стран обсудили детали этой работы и договорились не ограничиваться только двухсторонним форматом. Здесь же сегодня развернулся крупнейший в Средней Азии бизнес-форум, где белорусские и таджикские производители ищут взаимную выгоду. Кроме того, в столице Таджикистана открылась и Национальная выставка Беларуси.

В Таджикистане говорят, что у каждого цветка свой аромат. Но в Душанбе в эти дни отчетливо ощущается запах роз. Город буквально утопает в тысячах цветов. Расцветают и белорусско-таджикские отношения. Официальный визит Александра Лукашенко в этой стране ждали, к нему готовились. За несколько дней украсили город флагами и портретами высокого гостя.

Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:

Основная задача нынешнего визита – конвертировать ту высокую доверительность отношений, которая сложилась между Президентами за последние два десятка лет, обсудить практические дела.

Белорусская неделя в Таджикистане началась 14 мая, что символично. Именно так переводиться название города Душанбе. В древности – именно в этот день проходили ярмарки, сегодня – деловые-круги двух стран собрались на бизнес-форум, чтобы навести мосты между Западом и Востоком. Интерес к диалогу проявили и представители соседних государств.

Разики Махбубло, представитель группы компаний (Афганистан):

Я готов организовать с белорусскими партнерами совместные предприятия сразу в нескольких сферах. Интересы нашей компании очень широкие. 15 направлений: от мебели до кондитерских изделий. Результат форума – многочисленные договоренности. Будущее за кооперацией.

Юлия Бешанова, СТВ:

От Национальной библиотеки, где общались бизнес-круги, до резиденции президента Таджикистана буквально рукой подать. Всего несколько минут пешком по живописному центру города. Эмомали Рахмон Александра Лукашенко встречал во Дворце наций, который расположен все в том же Розовом саду, пейзаж которого располагает к дружескому общению.

Комплекс с золотым куполом и 20-метровыми колоннами впечатляет масштабом, а встреча Президентов – теплым приветствием.

Президенты двух стран часто встречаются на площадках саммитов: ОДКБ, СНГ. Таджикистан – сотрудничает в военной сфере, но не входит в экономический интеграционный проект. В 2011 году глава белорусского государства посетил Душанбе с официальным визитом, в 2017 – в Минске побывал президент Таджикистана. Такое близкое общение лидеров – явный сигнал к развитию экономической составляющей межгосударственной дружбы.

Президент Беларуси о визите в Таджикистан: «Я здесь для того, чтобы укрепить наши связи» Для беседы в формате один на один Президенты удаляются в Каминный зал. Кстати, в резиденции таджикского лидера больше 280 помещений. Отделка – разнообразные сорта древесины. По-восточному ярко и колоритно. В узорах паркета читаются национальные узоры. Примечательно, что часть мебели для многочисленных комнат покупали в Беларуси.

Говорят, именно после этого наши предметы интерьера вошли в Таджикистане в моду и тем самым даже увеличили взаимный товарооборот. Кроме мебели, сегодня в нашем экспортном списке – тракторы, спецтехника, нефтепродукты, сахар, ковры, продукты питания.

«Мы готовы работать на весь регион». Беларусь заинтересована в развитии партнёрства с Таджикистаном До начала 1900 годов Душанбе был небольшой деревней на западе Таджикистана, рядом с Гиссарским хребтом. Сегодня на многочисленных площадях столицы бьют фонтаны, дворцы утопают в цветах. В городе идет строительство одной из крупнейших на земле мечетей и самой большой чайханы.

Население стремительно растет. Сегодня таджиков почти 9 миллионов. Особое внимание уделяют развитию городского транспорта. И здесь для Беларуси – большой потенциал. Например, организовать в Таджикистане линию по сборке коммунальной техники, троллейбусов и электробусов.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:

Таджикистан был и остается сторонником дальнейшего укрепления взаимоотношений с Республикой Беларусь. Убежден, что наши белорусские друзья придерживаются такой же позиции. Совместный подход и высокая степень доверия создает прочную основу для вывода нашего партнерства на качественно новый уровень.

Точки экономической роста сегодня, безусловно, в кооперации. Тем более, совместные сборочные линии уже обкатали на примере производства в Гиссаре. Дальше – больше. Собирать не только для внутреннего рынка. Из Таджикистана шагнуть в соседний Афганистан. Для этого предусмотрена работа в созданных в Таджикистане свободных экономических зонах.

Виталий Вовк, министр промышленности Беларуси:

Душанбэ является центром коммутации между Афганистаном, Узбекистаном. Хотелось бы наладить здесь более плотные отношения. Главная сегодня задача – наладить регулярные поставки, то есть сделать регулярной логистику. Таджикистан – страна сельскохозяйственная, а самая доходная отрасль для здешних мест – хлопок и шелк. К тому же сырцу намерены вернуть статус стратегической культуры. За последние два года объем сбора урожая в стране увеличился более чем на 100 тысяч тонн. Белорусские производители готовы вывести на рынок специальный комбайн для его сбора.

Зеваршо Зеваршоев, заместитель министра сельского хозяйства Республики Таджикистан:

У нас большой интерес к белорусской сельскохозяйственной технике. Очень много техники из Беларуси будет поставляться в Республику Таджикистан.

Восток сегодня дело даже более тонкое, чем кажется на первый взгляд. Здесь многое зависит от личных отношений. Экономики двух стран демонстрируют уверенный рост взаимной торговли. В 2017 году – прирост 112 % к уровню 2016 года. Это более чем вдвое. При этом экспорт тоже вырос. Но без дружеских контактов, как это принято здесь, в Азии, результаты были более скромные.

Олег Иванов:

Это могут быть и оптические приборы, может быть белорусская мебель. После того, как президент Таджикистана оборудовал белорусской мебелью свою резиденцию примерно на полтора миллиона долларов, это стало модно.

Главный итог насыщенного дня переговоров – совместное заявление, которое подписали Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон.

Документ – стратегический план сотрудничества. Президенты констатируют – Минск и Душанбе не имеют каких-либо противоречий, подтвердив, что обе страны имеют единые позиции по многим международным вопросам. Говорили Президенты и о мировой политике.

В Таджикистане, откуда рукой подать до афганской границы, как нигде актуально звучали слова о безопасности. Обсудили и сотрудничество в гуманитарной сфере. Сегодня уже успешно работают четыре совместных белорусско-таджикских факультета на базе наших вузов. Александр Лукашенко уверен – даже самые успешные промышленные проекты невозможны без высококлассных специалистов.

Александр Лукашенко о подготовке кадров в Таджикистане: «Если не будет подготовленных специалистов, никакое железо нам не поможет» Знаки и правила движения определили в дорожной карте до 2020 года. В итоге вышла прагматичная, прикладная программа совместных действий, прежде всего, в торгово-экономической сфере. Магистральные направления – в 15 подписанных документах. Дружбу завизировали внешнеполитические ведомства, Академии наук двух стран. Большие планы на интеграцию образовательного пространства. Обмениваться опытом планируют врачи, судьи.

И уже традиционная часть официального визита. Душевная и непротокольная. Александр Лукашенко принял участие в возложении к Мемориальному комплексу национального единства.

Гражданское противостояние дорого обошлось стране. Более 80 тысяч человек погибли. Да и те события 90-ых до сих пор аукаются в экономике Таджикистана. Был непростой период адаптации, выхода из кризиса. Годы страна была ориентирована на Москву. Кто-то называл это попыткой удержать равновесие, эксперты же видели в этом по-восточному мудрую политику. Сегодня азиатское государство стремиться диверсифицировать рынки и поддерживать контакты со всеми выгодными партнерами. На бизнес-форуме партнеры, можно сказать, присматривались и приценивались. Возможность показать товар лицом дала Национальная выставка белорусской продукции.

Одно дело – интернет и каталоги. Совсем другое – посмотреть и «пощупать». Эта белорусская экспозиция уже стала самой масштабной и представительной зарубежной выставкой за последние несколько лет. Продукцию представили полторы сотни компаний и организаций. Интерес к событию – небывалый, причем не только у таджиков. Посмотреть на наши товары приехали и из соседних государств.

Практически с порога Эмомали Рахмон отмечает, такая экспозиция должна работать на постоянной основе. И тут же дает поручение – продлить нынешнюю на неделю. Запланированных три дня – слишком мало. Стенд ведущего кондитерского предприятия привлекает внимание запахом шоколада . Мало того, что вкусный – еще и полезный. Фору даст швейцарским и бельгийским конкурентам. Новыей сорт «ремейк» уже полюбившегося «Президента».

Иван Данченко, генеральный директор СОАО «Коммунарка»:

Новинка изготовлена из купажа какао-ликера, то есть это лучшие бобы, которые произрастают в мире – бобы Венесуэлы, Колумбии и Сальвадора. Они придают пикантный мягкий, в то же время немного горьковатый вкус, при этом этот шоколад сделан без сахара.

Дегустировали шоколад и международные эксперты. Оценка –высокая. «Президент» по вкусу пришелся и главам государств.