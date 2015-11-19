Новости Беларуси. Во Дворце Независимости прошла встреча лидеров Беларуси и Сербии. Обсуждение вопросов экономики предварила торжественная церемония встречи президента Сербии. Томислав Николич прибыл в Беларусь накануне вечером. Это его второй визит в нашу страну в качестве главы государства.

19 ноября после переговоров президенты Беларуси и Сербии подписали совместное заявление, подтвердив курс на углубление сотрудничества.

Также стало известно, что белорусская сторона инициировала разработку дорожной карты. Документ станет основой сотрудничества двух славянских государств. В нем важная роль отводится бизнесу. По словам Александра Лукашенко, сейчас именно тот момент, когда предприниматели могут сработать наиболее выгодно.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сейчас есть хороший шанс и им нужно воспользоваться. Прежде всего предпринимателям Сербии. Мы понимаем, в какой ситуации находится Сербия. Она оказалась зажатой в тиски государств, которые видят в Сербии только собственные интересы, или в основном видят собственные интересы, но слабо смотрят на интересы Сербии. И, конечно, Сербии нужно проявлять сегодня максимум дипломатии и изворотливости, чтобы выживать в этой ситуации. И я сказал о том, что мы абсолютно открыты для сербских предпринимателей. Приходите, давайте будем развивать здесь то, что интересует Сербию, давайте мы будем то, что вам интересно, создавать вместе с вами на вашей территории и торговать с другими государствами. Но нельзя терять время, потому что упущенное будет очень сложно наверстать. Я хочу, чтобы предприниматели Сербии и сербский народ это понимал. Мы как были друзья для вас, таковыми мы и остаемся. И я прекрасно понимаю, что мой друг, мой коллега Томислав это знает не хуже меня.

После официальной части основные события переместились к аллее почетных гостей. У Дворца Независимости очередным высоким гостем по традиции было посажено дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.