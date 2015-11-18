Республиканский бюджет на 2016 год сохранит социальный характер

Новости Беларуси. Бюджет-2016 стал сегодня, 18 ноября, главной темой встречи белорусских парламентариев. Депутаты приступили к обсуждению рабочих вариантов проекта закона. В основе формирования бюджета – погашение внешних займов, снижение инфляции и рост производства. Надо отметить, что на содержание главного финансового документа страны во многом повлияли внешние факторы. Какие, знает корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии, представители профильных министерств сегодня в таком составе обсуждали бюджет 2016. Эту встречу депутаты называют работой над ошибками. Все комиссии Палаты представителей вносят свои предложения и обмениваются мнениями. Но уже сейчас ясно, что республиканский бюджет на будущий год сохранит социальный характер.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Планируется и повышение заработной платы. Это наши статьи главные. И депутаты палаты представителей на это обращают, прежде всего, внимание. Потому что в регионах вопросы, касающиеся социальной сферы, значимы как в местных бюджетах, так и в республиканских. Поэтому это приоритет номер один.

Бюджет 2016 будет сформирован с учетом тех реалий, которые есть в экономике. В том числе и внешних рисков. А это и уменьшение стоимости энергоресурсов, и нестабильность российского рубля. С учетом всех факторов эксперты заложили в проект бюджета 2016 цену на нефть в 50 долларов за баррель. Еще в сентябре говорили о 57 долларах. В целом финансовая политика будет направлена на сохранение макроэкономической и социальной стабильности.

Ольга Политико, член постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Инфляция закладывается 12%. Это декабрь к декабрю. Но хочу сказать, что если посмотреть по этому году, по результатам 10 месяцев, у нас инфляция составила 10,1% к декабрю 2014 года. Хотя, если вы помните, Нацбанк заявлял, что по результатам года ожидает инфляцию 16% . От уровня инфляции зависит и стоимость кредитов.

В проекте главного финансового документа – увеличение зарплат бюджетников. Неизменными останутся основные ставки по налогам и сборам. Помимо социального вектора предусмотрена поддержка реального сектора экономики и экспорта. Кстати, главное слово нового бюджета – эффективность. За счет прямых иностранных инвестиций планируется привлечь в нашу экономику около полутора миллиардов долларов. При этом каждый регион должен внести свою финансовую лепту в бюджет страны.

Владислав Щепов, заместитель председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Уже в Бюджетном кодексе появилось понятие государственно-частного партнерства. Это позволяет финансировать проекты государственно-частного партнерства из бюджета республиканского и местных. Такие пилотные проекты разрабатываются. Идет работа по заключению соответствующих соглашений.

Пока проект закона о бюджете не поступил в Палату представителей. Но обсуждение в Овальном зале, скорее всего, пройдет до конца месяца. Парламентарии подготовят документ к первому чтению.