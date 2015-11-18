Беларусь – Сербия: что уже больше 20 лет связывает Минск и Белград?

Новости Беларуси. Сегодня, 18 ноября, начнется официальный визит президента Сербии в Беларусь. Ожидается, что в Минск Томислав Николич прибудет уже в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время пребывания в Беларуси высокий гость проведёт ряд встреч, в том числе на высшем уровне. По мнению экспертов, визит сербского президента даст новый импульс к развитию партнерских отношений, которым, уже больше 20 лет. И необходимо отметить, что Беларусь и Сербию интересуют не только бизнес-контакты. Алексей Мартиненок выяснил, что ещё связывает две страны.

Ольга Марковцова, переводчик:

Первая и последняя моя двойка была по географии. За то, что я не нашла на карте Югославию. Еще в 9 классе я не знала даже, где находится эта страна.

Справедливости ради, теперь никто из девятиклассников Югославию показать не сможет. События на Балканах – одна из самых напряженных страниц европейской истории. Независимая Сербия теперь одно из государств, с которым Беларусь очень тесно сотрудничает в этом регионе. Ольга, как профессиональный переводчик, навскидку перечислит с десяток сфер.

Ольга Марковцова, переводчик:

Я была на кинофестивале «Листопад» и при Кустурице, и, допустим, при рабочем, который осуществлял замену деталей. Также это сотрудничество в области бизнеса с нашими гигантами в области машиностроения – МАЗ, МЗКТ, тракторный завод. Это промышленность, химическая промышленность.

Отдельный разговор – об образовании. В Белграде в качестве факультатива в университете даже преподают белорусский. В прочем, языковой барьер острым в этом случае не назовешь. Особенно старшее поколение запросто может поддержать разговор на русском. Милутин учится в Минске с 7 класса. Теперь уже на пятом курсе БГУ – будущий экономист-международник.

Милутин Смилькович, студент пятого курса БГУ:

Мне нравится, что свободно. Всегда можно подойти к преподавателю, высказать свое мнение. Можно что-то подготовить не по шаблону.

Первые научные работы в университете – о белорусских экономических реалиях. Например, эффективности использования кредитов или плюсах выхода на сербский рынок, на котором, как показали исследования, удалось бы неплохо заработать экспортом молочных продуктов.

Милутин Смилькович, студент пятого курса БГУ:

Я делал проект по маркетингу. По продвижению творога в Сербию, на сербский рынок. В Сербии такого понятия, как творог, нет. Там нет конкуренции. Его туда можно просто экспортировать.

Есть сербский след и в белорусском спорте. За наши клубы играют, причем успешно и легионеры с Балкан. В баскетбол, гандбол, футбол. Цвета столичного «Динамо» уже больше двух лет защищает Ненад Адамович. За короткое время этот полузащитник стал одной из главных фигур в команде под руководством сербского же тренера Вука Рашовича. В копилке этого сезона – серебро чемпионата Беларуси, страны, которая сразу стала для легионера «своей».

Ненад Адамович, полузащитник футбольного клуба «Динамо Минск»:

Чувствую себя, как дома. Даже в команде мне ребята много помогали. Особенно, когда для ребенка надо что-то сделать. Они рассказывали, где и что можно сделать. Так что считаю, что люди в Беларуси очень, очень приятные.

Контрактов, причем не только спортивных, между странами уже заключено немало. Будут ли на пользу новые контакты, которые ждет экспертное сообщество от визита высшего уровня, узнаем в ближайшее время.