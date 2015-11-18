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Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии рыбы на территорию ЕАЭС

18 ноября 2015 10:34
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Новости Беларуси. Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии рыбы на территорию ЕАЭС. Подозрение на границе вызвал автомобиль, который следовал из Латвии. В транспортном средстве изменили конструкцию подвески. Это позволило загрузить более 40 тонн товара, половина из которого не была заявлена в документах. Теперь в отношении нарушителей начат административный процесс. Кроме штрафа в 500 базовых величин, им грозит конфискация скрытого товара. Груз неучтенной рыбы оценили в полмиллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Пункты пропуска на границе Беларуси

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