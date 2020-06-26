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Борис Батура: «Уникальность в социальной направленности нашей внутренней политики»

26 июня 2020 12:18
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Батура высказался о журналистах

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лихие 90-ые для страны, скажем так, республика на распутье, приходит у нас молодой президент амбициозный и начинается так называемый свой белорусский путь. Спустя время, годы показали, насколько были правильными или неправильными те решения? И в чём, вообще, уникальность белорусского пути?

Борис Батура: «Уникальность в социальной направленности нашей внутренней политики»-1

Борис Батура:
Я считаю, что уникальность в социальной направленности нашей внутренней политики. Она тогда была главной идеей, и она теперь осталась ею. И в принципе, ведь любое государство обязано этим заниматься. То есть оно обязано создать нормальные условия для проживания населения на данной территории. Чем и занимались.

И я считаю, что тогда мы выбрали правильный путь. И опять же, касаясь жилищно-коммунальнго хозяйства, мы тогда одни из первых приняли закон о приватизации жилья, который, в принципе, успешно реализован. И я считаю, что это было принято правильное решение.

Да и во всех остальных отраслях был принят постепенно переход на рыночную экономику. Постепенный, без шока – это тоже было принято правильное решение. Другое дело – может быть, надо было ускорять это движение, чтобы частный сектор занимал больший удельный вес в ВВП, чем госсектор, для стабильности, в целом, ситуации в стране.

# Государственная политика # Экономика # Борис Батура # Вадим Щеглов

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