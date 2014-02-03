Президент поручил генпрокурору обратить внимание на нерадивых руководителей предприятий, а генпрокурор пообещал разобраться с соседями, мешающими жить всему дому

Новости Беларуси. Нерадивые руководители должны попасть в поле зрения прокуратуры. Такое поручение дал Президент, принимая с докладом генерального прокурора страны Александра Конюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура должна активно вмешаться в процесс хозяйственной деятельности. В первую очередь, внимание нужно уделить решению проблемы с затягиванием сроков и, как следствие, нанесением ущерба государству. Причём, касается это не только предприятий деревообработки, о которых речь шла на недавнем совещании о перспективах развития организации концерна «Беллесбумпром». По словам главы государства, Генпрокуратура должна помочь реальному сектору экономики навести порядок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я хочу поднять ещё раз тему, которая была озвучена в связи с докладом по деревообработке. Я хотел бы, чтобы прокуратура вмешалась в эти процессы с точки зрения закона. Все-таки немножко разбаловались наши руководители отдельных предприятий. И не только деревообработки. И вопрос не только в несоблюдении, неисполнении каких-то там правовых актов. Но вопрос в том, что мы порой затягиваем время и здесь огромный ущерб наносим государству. Мы иногда гоняемся за одним-другим жуликом - это, конечно, надо делать. И находим там 100 миллионов белорусских рублей убыток. А здесь мы теряем миллионы долларов. И ущерб государству наносится. Вот я хотел бы, чтобы прокуратура более активно вмешалась в процесс нашей хозяйственной деятельности, нерадивости наших руководителей прежде всего. Я вчера разговаривал с одним должностным лицом по предприятиям, которые мы модернизировали в сельском хозяйстве. Один там, скажем по-старому, колхоз имеет аж под 50 служебных автомобилей. Вы представляете, 50?! У председателя этого общества 7 заместителей, площади большие и прочее. Так там же есть специалисты по направлениям - агрономы, зоотехники - и не один. Никто деньги не считает. Хотят, чтобы были затраты ниже. Точно так и на других предприятиях. И думаю, тут уже появляется работа и для прокурора. Я не к тому, что надо хватать и всех сажать. У нас хватает и других мер - от предупреждения до внесения представления и органам власти. И органы власти надо предупреждать. Что, председатель райисполкома этого не видит? Видит. Почему не реагирует? Поэтому просьба: посмотрите с точки зрения прокуратуры. Вы там быстрее определитесь, в каком направлении действовать. Надо помочь тут реальному сектору навести порядок. Чтобы люди чувствовали, что за это надо отвечать. Если они не понимают разговоров, уговоров и так далее, тогда будем применять и другие подходы.

Александр Конюк подвёл итоги работы ведомства за прошлый год, а также доложил главе государства об общей криминогенной ситуации в стране. По словам генерального прокурора, за 2013 общий уровень преступности снизился на 5%. Но в то же время несколько возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. Основных причин здесь две.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Главная причина — это то, что увеличилось количество тяжких и особо тяжких, связанных со взятками, с превышением должностных полномочий должностными лицами, коррупционные преступления. А вторая причина — все-таки упущенные позиции профилактики преступлений. В этом году, в апреле, вступает в законную силу законопроект профилактики в новой редакции. И там немножко другие задачи будут стоять, хотя они остаются прежними. Количество субъектов профилактики увеличилось. Этому вопросу будут уделять первостепенное значение.

Кроме того, были определены приоритетные направления деятельности ведомства на нынешний год. Они связаны с дальнейшей оптимизацией работы, в первую очередь, военной и транспортной прокуратуры. Особое внимание уделят решению проблем в сфере налогообложения и анализу выполнения всего налогового законодательства.



Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

К сожалению, менталитет наших граждан, субъектов хозяйствований, не соответствует времени. У нас нет еще того положения, чтобы к налогам относились так серьезно, как относятся в других странах. Поэтому наша задача в этом году, задача прокуратуры — проанализировать исполнение налогового законодательства с принятием жёстких мер.

Среди главных задач Генпрокуратуры на ближайшее время — наведение порядка в сфере жилищного хозяйства. Так, зачастую сегодня нарушаются правила пользования жилыми помещениями.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Когда кучка бомжей, пьяниц, негодяев и алгоголиков будоражат и терроризируют весь дом, когда люди не спят ночам, громкая музыка. В общем, эта тема должна быть в этом отношении в прокуратуре в поле зрения в этом году. Мы займемся очень серьезно этими вещами, потому что есть законодательство в этом направлении, оно полностью готово, но пути реализации, к сожалению, тормозят. Надо будет выработать единый алгоритм решения этой проблемы, чтобы не гражданин занимался этим вопросом, когда ему надо, ходить по судам, платить госпошлину и т.д. Все-таки, как принцип «Одного окна» — направил заявление, а дальше чиновники должны этим заниматься. В конце концов навести порядок. Я так представляю себе эту проблему.