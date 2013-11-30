Президент оценил работу правительства строками из Маяковского и предостерег от жульничества при разгрузке складов

Правительство отчитывалось перед Президентом за экономические итоги года (на сегодняшний, конечно, день) и, конечно же, доложило о планах на 2014.

А неделей ранее у экономического штаба была возможность порепетировать. Премьер-министр, министр финансов и министр экономики представляли в Овальном зале проект государственного бюджета. Конечно, парламентская репетиция – это совсем безобидное действо по сравнению с отчетом Главе Государства. У депутатов могут быть острые вопросы, но не те, от которых министры могут поёжиться! А вот «на ковре» у Президента – холодок по спине не только от кондиционеров. Участники таких совещаний понимают, о чем говорю.

В этот раз атмосфера в зале была как никогда напряженной. Еще до начала чувствуется, что нервы у всех натянуты, как струна. Экономический штаб – в тонусе. Здесь Совмин, Нацбанк, Госконтроль, губернаторы и руководители крупных предприятий.

К отчету у президента чиновники готовились тщательно. Перед каждым – толстая стопка бумаг. Поговаривали, что после подведения итогов года полетят головы, некоторые руководители могут лишиться своих портфелей. Выполнение 7 из 9 показателей, по которым оценивают развитие страны, отстает. Президенту не по душе стиль работы Правительства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прямо скажу: меня особенно тревожит стиль работы Правительства, Нацбанка и местных органов власти. Возможно, их неумение доводить начатые дела до конца, пассивность и нерешительность. В начале года у нас состоялся предметный разговор на расширенном заседании Совета министров о том, как будут решаться задачи непростого текущего года. По-хорошему уговаривал не витать в облаках, заняться реальными делами, напрягаясь, заставляя работать всех и с полной отдачей. Добиваться, чтобы был эффект от этой работы.

Вы, наверное, помните мой вопрос Правительству, премьер-министру и нашему «великому главному экономисту страны» о том, что 108,5% – вряд ли это реально. Ответ был категоричен и прост: «Ну, что, Вы, мы же все подсчитали, мы же умные». Хотелось бы услышать, как эти умные реализовали свой план.

К примеру, по вашим предложениям утвердили в Указе Президента темп роста ВВП на 2013 год в размере, как я уже сказал, 108,5%. По факту можем сегодня рассчитывать на полтора, и то еще – дотянем ли мы до полутора. Вы меня убеждали в том, что не следует сегодня гнать объемы, взамен Правительство обеспечит высокое качество и сбалансированность в развитии экономики. Я вас услышал тогда и в течение года никого не дергал, не напрягал в части объемных показателей. Что в итоге? Как мне докладывают: ни того, ни другого.

Меня серьезно беспокоит некоторая оторванность нынешнего проекта прогноза от реальной жизни. Похоже, что только сегодня присутствующие здесь губернаторы, министры, руководители ведущих валообразующих предприятий начинают выяснять, какие задачи им предстоит решать в будущем году.

Настораживает, что никто не напрягается, не потеет и не спорит вокруг прогнозных показателей. И, вообще-то говоря, это нонсенс. Обычно к этому времени поступала масса обращений с просьбами и жалобами. А сейчас – мертвая тишина. Неужели так быстро договорились и имеете единое мнение на сей счет? Аж на трех заседаниях президиума Совета министров, Михаил Владимирович, пытались решить, как будет расти валовый внутренний продукт: на 3,3% или на 5,7%.

И, вообще, в школе мы учили стихи Маяковского. Там, помните, на злобу дня было, в те времена, «прозаседавшиеся». Похоже, наше Правительство как раз в этом русле работает.

Прежде, чем говорить о том, как жить дальше и обсуждать, что заложено в прогнозе развития, в бюджете и денежно-кредитной политике на следующий год, нужно разобраться, что сегодня тормозит страну. Еще в начале марта на большом Совмине, а длился он рекордные 6 часов, решили уйти от наращивания объемов и делать упор на эффективность.

В 2013 году на слуху тема модернизации производств. Ставка на обновление логична – это позволит выпускать востребованные товары. Их экспорт – источник валюты.

Но не все так гладко. В течение года глава государства лично инспектировал такие предприятия. Оказалось, что работа по некоторым отраслям просто откровенно провалена. Проблем хватает в деревообработке и легпроме. Не больше половины задач и поручений выполнено в льняной отрасли. А ведь Правительство обещало, что на каждого занятого в экономике выручит по 48 тысяч долларов. Не дотянули.

Александр Лукашенко:

На старом хламе, оборудовании, в старых захламленных производственных помещениях, с «хламом в голове» у работников никаких не бывает реализаций и доходов. Нужны новые прорывные технологии и нужна модернизированная экономика для того, чтобы получить товар и его продать на требовательных международных рынках. Совершенствование производства, и организационно, и кадрово, и особенно технически и технологически – вопрос выживаемости нашего государства.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Многие кадры как в центре, так и на местах сегодня, надо прямо сказать, еще не способны решать задачи такого уровня сложности, которого требует время. Мониторинг, который мы ведем по 711 крупнейшим предприятиям, показал, что порядка 20% из них не справляются должным образом с модернизацией, еще 37% идут с отставанием. Это количественные показатели, но важнее эффективность, какова отдача от вложенных средств. И главное здесь не сжечь деньги.

Александр Лукашенко:

Вот, мы поедем в Витебск (если вы хотите, можем съездить), и нам там не только Косинец, но и все остальные доложат, во главе с Семашко: вот мы модернизировали и закончим модернизацию деревообработки и что мы от этого, Михаил Владимирович, получим. То, что планировали получить, и что получим. Мне уже сегодня говорят, что даже на модернизированных предприятиях запасы на складах – до Господа Бога. Это как понимать? Мы же модернизировали, чтобы получить новую продукцию, которая будет со свистом уходить с предприятия. Так ли это? Может быть, так. Посидите, это вы в Витебске нам покажите и расскажете. Но поверьте мне: я могу вам простить даже невыполнение прошлого года. Но если мы модернизируем предприятия, вкинем туда огромные деньги, получим продукт, товар (ДВП, ДСП) и не продадим – мужики, это преступление. Сразу записывайте себе: преступление. И спрос будет за это беспощадный.

Мало произвести товары. Их нужно продать. Склады договорились разгружать в ручном режиме. За каждым высоким чиновником закрепили определенные предприятия. Спрос – конкретный.

Александр Лукашенко:

Конечно, кое-какие подвижки есть. Но не такие, как обещали, в том числе и в ходе моего посещения «Мотовело». В условиях, когда не гнались за объемами производства, можно было рассчитывать на гораздо большее снижение уровня запасов. Однако кое-где вместо реального дела занялись открытым очковтирательством: перевалкой продукции со своей территории на склады так называемых дилеров за пределы Беларуси. Пользы от этого никакой.

Комитет государственного контроля, Комитет госбезопасности проверят такие «успехи», и, поверьте, за откровенное жульничество люди ответят. Обман приносит только вред и предприятиям, и стране.

Президент критикует Правительство за недоработки. Обещать – обещали, а выполнить многое не смогли. А ведь это главный критерий деловитости кадров – считает глава государства.

Александр Лукашенко часто бывает в регионах и сам видит минусы в работе местных чиновников. Все это сказывается на общем результате. Вот, например, АПК дал стране 6 млрд долларов прибыли в 2013 году, но цифра могла бы быть выше.

Александр Лукашенко:

Меня беспокоит, что уменьшаются объемы производства молока и реализации молочной продукции. Спрос за падение товарности молока будет с губернаторов. Сельское хозяйство – это их сфера ответственности.

Я все больше слышу о том, что у нас в Минске или еще где-то не то вечером, не то ночью молока не хватает. Ну, смотрите, уважаемые губернаторы и Ладутько, чтобы вам не пришлось кроме коров доить еще кого-нибудь и поставлять на прилавки для населения молоко.

У нас утверждены планы строительства молочно-товарных комплексов. Облисполкомы приняли на себя обязательства до октября 2013 года завершить реконструкцию 1208 молочно-товарных ферм, однако даже по году ожидается завершение реконструкции лишь 940 из них.

И ваши отговорки, оправдания, должен вам, уважаемые друзья, сказать, набили оскомину. Мол, не хватает средств. Так ищите ресурсы, не занимайтесь болтовней. Это ваша была зона ответственности. Если хотите, я могу вам напомнить, когда я вам говорил, что это лакмусовая бумажка состоятельности губернаторов.

Но что еще важнее, Михаил Иванович и Леонид Константинович, министр и вице-премьер, многие помещения не укомплектованы скотом. Я уже говорил, [если бы] у нас бы эти помещения были введены, как я вам поручал, в прошлом году, и укомплектованы хотя бы нашими буренками, нам бы сегодня некуда было, грубо говоря, молоко девать. Спрос бешенный в России, в Казахстане, кругом. Вези молоко, молочные продукты, высочайшая цена – только продавай. В будущем году, а, может, и еще в 2015 будет тоже самое.

2013-й на исходе. Уже понятно, как сработала экономика. Администрацию Президента беспокоит, что к концу года расходы бюджета будут больше доходов. Госказна уйдет в минус, а ведь пока бюджет со знаком «плюс».

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Очень настораживает то, что мы от профицита попадаем в такой очень сильный дефицит по итогам года за два месяца.

Михаил Мясникович:

Правильно Кобяков поднимает вопрос. Мы делаем все и расписали для того, чтобы этого дефицита не было, но я говорю о том, что надо и достроить вводные жилые дома и проблемные, надо, значит, и ферму подтянуть.

Александр Лукашенко:

Что касается строительства, так сегодня речь идет же о том, чтобы те негодяи, которые не достроили дома и вами выявлены, были достроены. Чего в бюджет ходить? Кого посадили, Андрей Владимирович? Ну, так сажайте их туда. Вплоть до губернаторов, пусть они меня простят. Как это они не видели до президента, что у них дома не достроены, что они людей обманули? Поэтому причем тут бюджет? Они договорились с людьми, которые внесли деньги, – не сделали. Вытряхивайте их из штанов. А вы деньги мне из бюджета будете тратить непонятно на что. Поэтому разберитесь. Чтобы мы из профицита не вылезли в дефицит бюджета в 2013 году.

Сейчас экономический штаб работает над прогнозом развития и бюджетом на 2014 год. Ведут подсчеты. Александр Лукашенко убежден, что нужно идти от жизни и смотреть на экономику реально.

В Совмине рассматривали несколько вариантов развития. Учли замечания депутатов. Парламенту еще предстоит принять итоговые документы.

В 2014 году Правительство предлагает уйти от перекрестного субсидирования, увеличить поддержку промышленности, снизить процентные ставки, улучшить схемы поддержки экспорта, пересмотреть принципы формирования госпрограмм.

Михаил Мясникович:

На 2014 год предлагается установить абсолютный диктат экономических показателей: прибыль, рентабельность, деньги на счетах, экспорт и сальдо. То есть от вала в большей степени перейти к эффективности.

Мы рассматривали, действительно, в Правительстве несколько вариантов прогноза. ВВП – 103%, темп роста экспорта – 111,6%, положительное сальдо небольшое, но мы планируем, надо стремиться к этому, прямые иностранные инвестиции на чистой основе – 4,5 млрд долларов. Индекс потребительских цен – 111%.

Документы еще не приняты, но понятно: в 2014 на жизнь хватит. Без излишеств. Но по оценкам ученых, которые тоже участвовали в обсуждении планов, некоторые прогнозы чересчур радужные.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Запланировано привлечь 4,5 млрд долларов иностранных инвестиций на частной основе. Тогда, как, например, в 2012 году привлечено 1 млрд 38 млн, и при плане 4,5 млрд долларов за девять месяцев 2013 года – 11,8 млрд рублей. Поэтому это довольно оптимистическое ожидание.

Большие деньги уходили в последние годы на финансирование государственных инвестиционных программ. Много сделано в медицине, образовании, сельском хозяйстве. После обсуждения было понятно, что теперь будут работать более точечно.

Александр Лукашенко:

Надо деньги вложить в то, что завтра окупится. Завтра же. То есть в окупаемые проекты, чтобы получить деньги. Все, мы уже настроили музеев, спортивных объектов. Все, к чемпионату мира готовы. Надо деньги вкладывать, что завтра даст эффект.

Строгий и четкий мэсседж получили в этот раз банкиры, которые работают в Беларуси. Вместе с Правительством они отвечают за валютную стабильность.

Александр Лукашенко:

Сегодня я откровенно скажу, о чем предупредил председателя Национального банка и премьер-министра: за валютную стабильность или стабильность на валютном рынке они оба и банкиры, которых они определили (это десяток или полтора), ответят головой. А то у нас банки сами по себе сегодня развиваются, видите ли, в рыночной экономике живут. А народ и государство – само по себе. Как будто банки деньги не зарабатывают от экономики Беларуси.

Еще раз предупреждаю: зона ответственности каждому определена, гласно или негласно. Думаю, банкиры меня услышали. И мне не важно, какие они и с каким капиталом: западным, российским или белорусским. Вы пришли сюда работать, вы обещали эту стабильность – работайте, вместе с Правительством.

Отслеживать экономические результаты в 2014 году будут поквартально. Сетовать на проблемы у торговых партнеров уже просто неприемлемо.

Александр Лукашенко:

Советую вам меньше всего ссылаться на то, что есть проблемы у ваших традиционных покупателей. К примеру, России. Мы об этом уже договорились. Год назад, полгода назад к этому вопросу обращались. Кроме России в мире еще 200 государств. Вот, вы лучше расскажите, как вы работали в этих государствах, которые сегодня дают хороший прирост.

И, вообще, по-моему, в мире валовый внутренний продукт за прошлый, кризисный, этот, кризисный, год не менялся, он прирастал на 3-4%. Кто-то падал, кто-то поднимался, но в целом ВВП мировой, если можно его так назвать, был рост, и, как минимум, в три раза выше, чем у нас. Вот весь ответ на ваш кризис. Кризис, прежде всего, в наших головах.

Да, ситуация складывается непростая. Но никакой чрезвычайщины в стране нет. И хоть многие шли на отчет с тяжелым сердцем, президент подчеркнул, что никаких революций в аппарате на будет. У Правительства есть время.

Уже напоследок глава государства напомнил экономическому штабу об особой ответственности. Ведь все запланированное придется им же самим и осуществлять.

Александр Лукашенко:

Выполнение планов разбить на кварталы для контроля. Если по первому кварталу будет эта разбивка объективной и она не будет выполнена, премьер и вице-премьеры сразу уходят с должностей. Это первая будет мера. Всю голову Правительства мы сносим сразу. Все. Дальше я вам прощать и терпеть бездействие не буду.

Большая экономика, в конце концов, касается каждого в стране. По горячим следам озвученные подходы обсуждают эксперты. Возможно, этот разговор у президента станет толчком для изменений в экономической политике страны.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента Белорусского государственного университета:

Следующий год, скорее всего, будет переходным периодом, таким определяющим, даже бы сказал. Поэтому я думаю, что экономика, все-таки, и руководство, и Правительство сделает правильные выводы и на основе этих выводов будет несколько переформатирована вообще роль государства и формироваться будет более адекватно новая промышленная политика на следующее десятилетие.

Алексей Беляев, политолог:

Сегодняшний производитель должен работать, думая не только о том, что он производит продукцию. Он должен думать о том, куда он ее потом поставит, кому он ее потом сможет продать. Для этого необходимо иметь собственные средства, собственные возможности. Как раз насчет этого у белорусских предприятий есть часто большие проблемы.

Ирина Новикова, заведующая кафедрой экономической теории Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы понимаем модернизацию только как чисто технологическую. Следует же речь вести и о модернизации экономических механизмов. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, чтобы создать выгодные условия, чтобы предприятия сами рвались, бежали и хотели модернизироваться.