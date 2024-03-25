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Делегация Омской области возложила цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске

25 марта 2024 07:27
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Инвестиции, импортозамещение и новые проекты. Беларусь и Омская область намерены укреплять взаимодействие. В эти дни делегация российского региона во главе с губернатором находится с визитом в нашей стране. На 25 марта у гостей запланирована обширная программа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация Омской области возложила цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске-1

Однако первой точкой в маршруте посещения Минска неизменно становится площадь Победы. К Вечному огню у подножия величественного монумента российские партнеры возложили венки и цветы. Сотрудничество Беларуси и Омской области заметно активизировалось. Об этом свидетельствуют и цифры товарооборота, которые выросли почти в два раза. Сейчас основная задача партнеров – найти новые точки взаимного роста. Перспективных сфер хватает.

Так, например, в Омской области планируют возродить переработку льна. В этом вопросе белорусская сторона готова обеспечить научное и технологическое сопровождение, передать имеющиеся передовые технологии. Кроме того, партнеры заинтересованы в участии наших специалистов в строительстве дорог, жилья, промышленных и социальных объектов в области.

# Беларусь-Россия # Экономика

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