В Минске объём промышленного производства за январь-февраль вырос на 6%

В Минске объем промышленного производства за январь-февраль вырос на 6 % и составил почти 4 миллиарда 900 миллионов рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этой сфере работает 215 предприятий. В их числе МАЗ, МТЗ, «Интеграл». Отметим, столица является крупным промышленным центром. Основу формируют предприятия, которые производят машины и оборудование, транспортные средства и фармацевтические препараты. Индекс промышленного производства за 2023 год составил 103,6 %. Отмечен значительный рост объемов выпуска продукции в сфере машиностроения, электронного оборудования, производства пищевых продуктов.