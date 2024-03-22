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В Минске объём промышленного производства за январь-февраль вырос на 6%

22 марта 2024 18:45
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В Минске объем промышленного производства за январь-февраль вырос на 6 % и составил почти 4 миллиарда 900 миллионов рублей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске объём промышленного производства за январь-февраль вырос на 6%-1

В этой сфере работает 215 предприятий. В их числе МАЗ, МТЗ, «Интеграл». Отметим, столица является крупным промышленным центром. Основу формируют предприятия, которые производят машины и оборудование, транспортные средства и фармацевтические препараты. Индекс промышленного производства за 2023 год составил 103,6 %. Отмечен значительный рост объемов выпуска продукции в сфере машиностроения, электронного оборудования, производства пищевых продуктов.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Новости Минска и Минской области

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