Издания холдинга «ИНТЕГРАЛ» используют для научных разработок специалисты НАСА и Европейского космического агентства

Новости Беларуси. Специалисты НАСА используют белорусские книги и справочники для новых научных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Специалисты НАСА используют белорусские книги и справочники для новых научных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всемирное признание получило одно из последних изданий холдинга «ИНТЕГРАЛ». Крупнейший белорусский производитель микросхем каждый год выпускает пособия о собственных изобретениях. Два тома под названием «Космическая микроэлектроника» опубликовало американское издательство. Теперь студенты западных ВУЗов учатся на примере белорусских разработок.
Анатолий Белоус, заместитель генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» по научно-техническим программам и научной работе, член-корреспондент НАН Беларуси:
Этими изданиями пользуются, прежде всего, специалисты НАСА, специалисты Европейского космического агентства. Нам пришлось год работать с экспертами, которые говорили: «Такого не может быть», а мы говорим: «Так есть». В итоге мы доказали, что именно так.
Второй уровень, возможно, даже более широкий – это студенты.
Кроме того, начиная с 2000 года, предприятие участвует в 11 научно-технических программах Союзного государства. Девять из них уже успешно завершены.