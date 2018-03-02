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Издания холдинга «ИНТЕГРАЛ» используют для научных разработок специалисты НАСА и Европейского космического агентства

02 марта 2018 07:21
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Новости Беларуси. Специалисты НАСА используют белорусские книги и справочники для новых научных разработок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издания холдинга «ИНТЕГРАЛ» используют для научных разработок специалисты НАСА и Европейского космического агентства-1

Всемирное признание получило одно из последних изданий холдинга «ИНТЕГРАЛ». Крупнейший белорусский производитель микросхем каждый год выпускает пособия о собственных изобретениях. Два тома под названием «Космическая микроэлектроника» опубликовало американское издательство. Теперь студенты западных ВУЗов учатся на примере белорусских разработок.

Издания холдинга «ИНТЕГРАЛ» используют для научных разработок специалисты НАСА и Европейского космического агентства-4

Анатолий Белоус, заместитель генерального директора ОАО «ИНТЕГРАЛ» по научно-техническим программам и научной работе, член-корреспондент НАН Беларуси:
Этими изданиями пользуются, прежде всего, специалисты НАСА, специалисты Европейского космического агентства. Нам пришлось год работать с экспертами, которые говорили: «Такого не может быть», а мы говорим: «Так есть». В итоге мы доказали, что именно так.

Второй уровень, возможно, даже более широкий – это студенты.

Кроме того, начиная с 2000 года, предприятие участвует в 11 научно-технических программах Союзного государства. Девять из них уже успешно завершены.

Издания холдинга «ИНТЕГРАЛ» используют для научных разработок специалисты НАСА и Европейского космического агентства-7

Издания холдинга «ИНТЕГРАЛ» используют для научных разработок специалисты НАСА и Европейского космического агентства-9

Издания холдинга «ИНТЕГРАЛ» используют для научных разработок специалисты НАСА и Европейского космического агентства-11

# Экономика # Фотофакт # Белорусская наука # Анатолий Белоус

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