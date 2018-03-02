«Забыли, что на 300 рублей человек просто существовать сегодня не может». Александр Лукашенко – о зарплатах в Беларуси

Главе государства подготовлены предложения по устойчивому росту экономики, исходя из намеченных планов. Александр Лукашенко предлагает отложить в сторону статистические данные, разобраться с тем, что скрывается за средними цифрами и дать объективную оценку ситуации. Президент обратил внимание, что людей не столько волнует процент инфляции, сколько цены в магазинах. И экономическое состояние страны они оценивают по своим доходам.

На встрече – высшие должностные лица, руководители министерств, ведущих предприятий, банков, губернаторы, главы городских и районных исполкомов – боле 200 человек. По традиции, такое мероприятие проходит в середине пятилетки. Это связано с тем, чтобы вовремя скоординировать действия и при необходимости скорректировать задачи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я часто стал слышать разговоры о фискальных рисках. Если это вы меня плавно готовите к тому, чтобы за счет врачей и учителей оплатить бесхозяйственность предприятий, то лучше сейчас прямо скажите об этом и идите домой отдыхать. Предприятия сами должны зарабатывать деньги и платить налоги в бюджет.

И еще. Цены и заработная плата. Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю 1000 в конце года. А надо выдавливать в течение года, каждый месяц. Они обязаны это делать.

Три четверти населения практически этой зарплаты не видели. У половины – ниже 650 рублей. А 10 % населения смогли заработать не более 300 рублей. Это жители в районах, где альтернативы в плане трудоустройства нет. Я, кстати, до сих пор не видел графика роста зарплат на 18-й год. По моей информации, достижения и удержания в 18-м году зарплаты на уровне 1000 рублей не подтверждает ни одна из областей. Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить.

Но хочу губернатора предупредить, не только премьер-министра: смотрите, нарветесь. Наверное, слишком хорошо вы живете и слишком далеко вы оторвались от людей. Забыли, что на 300 рублей человек просто существовать сегодня не может. Поэтому напрягайтесь. К концу первого квартала ваша задача – восстановить 1000 рублей и в течение года превзойти эти 1000 рублей. За счет кого? За счет подъема заработной платы тех, кто в подвале находится, грубо говоря. А там у нас – основа нашего государства: учителя, врачи, культурные и социальные работники, те, кто смотрит наших детей в детских садах, кто нянчится с ними не только в садах, но и в школах. Безумие – держать на голодном пайке этих людей.