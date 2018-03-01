Владимир Андрейченко: «Товары Беларуси, возможно, будут поставлять не только в Швейцарию, но и на рынок Европейского союза»

Новости Беларуси. О вступлении Беларуси в ВТО шла речь во время визита белорусских парламентариев в Швейцарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили также о наиболее перспективных сферах и направлениях для двух стран. Так, Швейцария включит Беларусь в программу поддержки импорта, которая сегодня распространяется на 11 стран мира. Она фактически беспрепятственно обеспечит выход нашей стране на международные торговые площадки. Об этом сегодня договорились на переговорах в Берне.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Программа по вовлечению Беларуси в международную торговлю, будем так говорить. На сегодняшний день эта программа действует в отношении 11 государств. И госсекретарь нам пообещала, что при очередном пересмотре стран Республика Беларусь будет включена в эту программу. Это значит, что товары Республики Беларусь, возможно, будут поставлять не только в Швейцарию, но и на рынок Европейского союза.