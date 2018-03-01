Владимир Андрейченко: «Товары Беларуси, возможно, будут поставлять не только в Швейцарию, но и на рынок Европейского союза»

Новости Беларуси. О вступлении Беларуси в ВТО шла речь во время визита белорусских парламентариев в Швейцарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О вступлении Беларуси в ВТО шла речь во время визита белорусских парламентариев в Швейцарию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Говорили также о наиболее перспективных сферах и направлениях для двух стран. Так, Швейцария включит Беларусь в программу поддержки импорта, которая сегодня распространяется на 11 стран мира. Она фактически беспрепятственно обеспечит выход нашей стране на международные торговые площадки. Об этом сегодня договорились на переговорах в Берне.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Программа по вовлечению Беларуси в международную торговлю, будем так говорить. На сегодняшний день эта программа действует в отношении 11 государств. И госсекретарь нам пообещала, что при очередном пересмотре стран Республика Беларусь будет включена в эту программу. Это значит, что товары Республики Беларусь, возможно, будут поставлять не только в Швейцарию, но и на рынок Европейского союза.
Тем временем, в Женеве проходит всемирный форум Европейской экономической комиссии ООН по устойчивому развитию. Кстати, идея Беларуси создать сеть национальных координаторов региона сегодня поддержана на высоком уровне. На форуме подвели не только итоги работы по достижению Целей устойчивого развития, отдельной дискуссии удостоилась тема парламентского взаимодействия и более активной работы в области науки.
Марианна Щёткина, заместителя председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Нам больше внимания нужно уделить темам национальных научных исследований. Потому что научная основа должна быть в основе развития экономики. Научная основа должна быть для работы по Целям устойчивого развития.
Слушая сегодня докторов наук, профессоров на тему того, какие у них научные наработки по этой тематике, мы сегодня поднимали вопрос о том, чтобы тоже наша Академия наук, наши научные круги на уровне партнерства могли общаться и тоже обмениваться опытом.