Президент Беларуси во время визита на предприятие «Витекс»: своё надо продавать

Новости Беларуси. От экспорта самой модной косметики до возрождения земель. Глава государства 27 сентября посетил компанию «Витэкс» – крупнейшего производителя продукции для индустрии красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наряду с «Белитой» этот национальный бренд популярен далеко за пределами страны. Известно предприятие и своими аграрными успехами. В 2004-м «Витэкс» взял под крыло убыточное хозяйство в Узденском районе, сделав его одним из лидеров в Минской области. Евгений Пустовой о must have белорусского бизнеса. Отечественная косметика, образно говоря, стала лицом белорусского качества. К признанию шли десятилетия. Кремы с этого конвейера добрались до полок фешенебельных магазинов Северной Америки и стран Персидского бассейна, а белорусская тушь прописались в косметичках многих российских звезд.

История успеха началась 30 лет назад. Если вначале белорусская косметика сиротливо была представлена в торговле шестью наименованиями, то сейчас даже стенды в актовом зале завода не вместили весь ассортимент (две тысячи наименований).

У нас есть, например, линии с березовым соком (гели для душа). В Европе очень пользуются популярностью такая натуральная тема. Но березового сока у них нет – зато он есть у нас.

Ежемесячно появляется одно-два новых средства. За имиджем натуральности следят на нескольких этапах. При разработке рецептуры – различные тесты и мнение волонтеров, только потом сертификация в Минздраве. Готовую продукцию тоже проверяют трижды.

Вероника Романовская, начальник научно-координационного центра ЗАО «Витекс»:

Конечно, самые новые ингредиенты, которые появляются у нас на рынке, сразу презентуются нам. Даже не нужно ждать ежегодной выставки, практически каждый месяц у нас несколько компаний приезжают к нам представлять свои продукты.

Как все это работает, Президенту показали и доложили. А между делом создатель и руководитель успешного косметического предприятия посетовал: за рубежом открыто более полутысячи торговых точек, а стране – в три раза меньше. Внутренние, порой непонятные барьеры мешают торговать.

– Немедленно разберитесь. Ты же посмотри, какой уровень, чистота. Почему нельзя продавать? Там, где хлеб лежит, можно, где молоко. Есть проблемы.

– Мы решили уже эти проблемы.

– Возьми на контроль и займись этим, чтобы в любом магазине, где он захочет продавать, должны продавать. Свое надо продавать.

Глава государства всегда готов услышать дельные советы людей дела. Виктор Терещенко из таких. На предприятии ежегодный экспорт достиг 45 миллионов долларов, «Витэкс» стал национальным брендом. Но помимо покорения заморских рынков здесь занялись возрождением родных земель.

Виктор Терещенко, генеральный директор ЗАО «Витэкс»:

Мы там достигли, конечно, очень высоких результатов. Что касается животноводства, надои молока, в 2016 году мы впервые установили своеобразный рекорд, надоив 10 300 килограммов молока на корову. А когда мы взяли, была одна тысяча только на корову. Вот видите, в десять раз. Точно так в растениеводстве. Мы развиваем там другие направления – садоводство. Причем комплексно.

За 15 лет появился настоящий агрогородок-сад. Александр Лукашенко и сам добивается отличных урожаев на угодьях резиденции, но даже его удивила такая продукция.

Мед тоже один из ингредиентов белорусской косметики, и у «Витэкаса» свое сырье. Помимо пчеловодства здесь успешно занимаются животноводством, растениеводством, плодоводством. Выращивают травы. А теперь хотят и молоко использовать в производстве косметики. Главное – как и на производстве – технология и дисциплина. Это позволило добиться здесь показательной зарплаты более 1000 рублей.

Ирина Ломыко, начальник молочно-товарного комплекса:

Меня устраивает все. Мне предоставили жилье, зарплата меня устраивает, работа меня устраивает. Все, что надо для работы – нам тоже никогда никто не отказывает. То есть все есть.

Здесь строят многоэтажное жилье. Сняли замок с детского сада – бум рождаемости. А гордость крестьян – фитнес-центр и стадион с электронным табло. В общем, счет в пользу производственно-аграрного партнерства. Александр Лукашенко: «Хоть в Дзержинске этот комплекс, комбинат бери, но нужен результат» Заканчивая знакомство с новыми успехами предприятия по производству средств для красоты человека, Президент обратил внимание на наведение красоты вокруг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Едешь по дороге – вырыли когда дорогу строили откосы эти, метров 15. И я смотрю иногда – этот бедолага ходит и триммером сбивает траву. Это затраты три раза в год. Ты посади кустарники, не надо будет косить. Один раз в пять лет или в три года подрезал кустарник, сформировал, чтобы красивый был, и Минск приобретет другое лицо.